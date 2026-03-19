Η τιμή του πετρελαίου τύπου Brent σημείωνε άνοδο περίπου 5% στις ασιατικές αγορές πριν από λίγο, στον απόηχο των πληροφοριών για επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές στο Ιράν και το Κατάρ, οι οποίες εντείνουν τους φόβους για πιθανές διαταραχές στην παγκόσμια τροφοδοσία πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Περί τις 04:15 (ώρα Ελλάδας), η τιμή του βαρελιού Μπρεντ σημείωνε αλματώδη άνοδο 5,02%, στα 112,77 δολάρια, στο υψηλότερο επίπεδο από την 9η Μαρτίου. Αυτή του West Texas Intermediate (WTI), αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς, αυξανόταν παράλληλα κατά 2,67%, στα 98,89 δολάρια.