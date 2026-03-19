Ανοδική πορεία καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στο ξεκίνημα των συναλλαγών στις ασιατικές αγορές, με το Brent της Βόρειας Θάλασσας να ενισχύεται κατά 4%, στον απόηχο των βομβαρδισμών σε ενεργειακές εγκαταστάσεις σε Ιράν και Κατάρ, την ώρα που οι δείκτες των χρηματιστηρίων σε Τόκιο και Σεούλ κινούνται πτωτικά.

Περί τις 02:30 (ώρα Ελλάδας), η τιμή του βαρελιού της αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς West Texas Intermediate (WTI) αυξανόταν κατά 3,56% αγγίζοντας τα εκατό δολάρια (έφθασε στα 99,75) αφού ήδη έκλεισε με άνοδο 3,83% χθες.

Παράλληλα η τιμή του βαρελιού του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας σημείωνε αλματώδη άνοδο 4,04%, στα 111,73 δολάρια, ενώ είχε παραμείνει σχεδόν σταθερή (+0,11%) την προηγουμένη.