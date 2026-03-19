Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ξεκαθάρισε ότι δεν επιθυμεί άλλες επιθέσεις σε ιρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις, μετά την αεροπορική ενέργεια της Τετάρτης από το Ισραήλ στο σημαντικό κοίτασμα φυσικού αερίου South Pars.

Παρά το γεγονός ότι ο Τραμπ στήριξε την επιχείρηση, θεωρώντας ότι έστειλε ένα ισχυρό μήνυμα στην Τεχεράνη για το μπλοκάρισμα του Στενού του Ορμούζ, η αμερικανική κυβέρνηση τονίζει ότι ο πρόεδρος προτιμά να αποφευχθούν περαιτέρω πλήγματα στις υποδομές του Ιράν, εκτός εάν η Τεχεράνη επιδεινώσει την κατάσταση στην περιοχή, όπως αναφέρει η Wall Street Journal (WSJ).

Η ισραηλινή επιδρομή στο South Pars, το μεγαλύτερο πεδίο φυσικού αερίου του Ιράν, θεωρήθηκε από την Ουάσινγκτον ως μια «αυστηρή προειδοποίηση» προς τη χώρα. Ο Τραμπ είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για την επιχείρηση και εκτίμησε ότι η ενέργεια μετέφερε αποτελεσματικά το μήνυμα προς την Τεχεράνη, καθώς το Ιράν είχε περιορίσει τη ναυσιπλοΐα στο κρίσιμο Στενό του Ορμούζ.

Η αμερικανική πλευρά υπογραμμίζει ότι η επίθεση αποτέλεσε απάντηση στην ιρανική στρατηγική που απειλούσε τις διεθνείς προμήθειες πετρελαίου μέσω του Στενού. Παρά την αρχική υποστήριξη της επιχείρησης, ο Τραμπ τόνισε την ανάγκη να αποφευχθούν περαιτέρω πλήγματα στις ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν.

Η πολιτική στάση του προέδρου παραμένει ευέλικτη, καθώς η αμερικανική κυβέρνηση δηλώνει ότι μπορεί να επανεξετάσει τη θέση της αν η Τεχεράνη συνεχίσει τις προκλητικές ενέργειες στην περιοχή. Αξιωματούχοι των ΗΠΑ ανέφεραν ότι ο Τραμπ παρακολουθεί στενά την κατάσταση και εξετάζει τη δυνατότητα περαιτέρω στρατηγικών κινήσεων, ανάλογα με την κλιμάκωση των ενεργειών του Ιράν, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων εφόσον η ένταση αυξηθεί.