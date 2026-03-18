Τέσσερις Παλαιστίνιες έχασαν τη ζωή τους την Τετάρτη στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ύστερα από πυραυλική επίθεση που αποδίδεται στο Ιράν, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος.

Θραύσματα πυραύλου έπληξαν ένα κομμωτήριο στην πόλη Μπέιτ Άουα, νοτιοδυτικά της Χεβρώνας, με αποτέλεσμα τέσσερις γυναίκες να βρουν τον θάνατο και άλλες έξι να τραυματιστούν, σύμφωνα με το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA.

⚡️At least 4 Palestinian women dead following an Iranian missile fragment landing on their Arab town within Israeli pic.twitter.com/I9xiaYjyQv — War Monitor (@WarMonitors) March 18, 2026

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) έκαναν λόγο για πυρομαχικά διασποράς που έπεσαν σε μεγάλη ακτίνα.