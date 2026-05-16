Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα υποστήριξαν ότι οι κινήσεις κατά του Ιράν τους εντάσσονται σε πλαίσιο αμυντικής θωράκισης, με στόχο την προάσπιση της εθνικής τους κυριαρχίας και την ασφάλεια κρίσιμων υποδομών, όπως ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας. Η τοποθέτηση αυτή ήρθε στον απόηχο δημοσιεύματος της Wall Street Journal, το οποίο υποστήριζε ότι τα Εμιράτα συμμετείχαν σε στρατιωτικές ενέργειες κατά του Ιράν στις αρχές Απριλίου.

Το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας καταδίκασε «με τον πιο έντονο τρόπο τις ιρανικές επιθέσεις και απειλές που στόχευσαν το κράτος και άλλες χώρες της περιοχής».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στις επιθέσεις περιλαμβανόταν «η εκτόξευση περίπου 3.000 βαλλιστικών πυραύλων, πυραύλων cruise και drones προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα». Όπως επισημαίνεται, τα πλήγματα προκάλεσαν νεκρούς και τραυματίες μεταξύ αμάχων, καθώς και σημαντικές ζημιές σε πολιτικές υποδομές.

Η κυβέρνηση των ΗΑΕ χαρακτήρισε τα περιστατικά «ξεκάθαρη παραβίαση της κυριαρχίας των κρατών και άμεση απειλή για την ασφάλεια και τη σταθερότητα της περιοχής», τονίζοντας ότι όλα τα αμυντικά μέτρα που ελήφθησαν είχαν στόχο την προστασία της εθνικής κυριαρχίας, των πολιτών και κρίσιμων υποδομών.

Παράλληλα, τα Εμιράτα υπογράμμισαν ότι διατηρούν «πλήρως τα κυριαρχικά, νομικά, διπλωματικά και στρατιωτικά τους δικαιώματα απέναντι σε οποιαδήποτε απειλή ή εχθρική ενέργεια».

Στην ίδια ανακοίνωση σημειώνεται ακόμη ότι «οποιεσδήποτε προσπάθειες άσκησης πιέσεων ή προώθησης κακόβουλων ισχυρισμών δεν πρόκειται να επηρεάσουν τις πάγιες θέσεις της χώρας», ούτε να την αποτρέψουν «από την προάσπιση των ύψιστων εθνικών της συμφερόντων και της ανεξαρτησίας των αποφάσεών της».

Το κλίμα έντασης στην περιοχή του Στενού του Ορμούζ παραμένει ιδιαίτερα φορτισμένο. Σύμφωνα με τις Αρχές, πλοίο που βρισκόταν αγκυροβολημένο ανοιχτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων καταλήφθηκε και οδηγήθηκε προς ιρανικά ύδατα, ενώ άλλο εμπορικό σκάφος, κοντά στις ακτές του Ομάν, βυθίστηκε έπειτα από επίθεση που δέχθηκε.

Η κατάληψη του πλοίου σημειώθηκε λίγες ώρες μετά τη δήλωση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι είχε πραγματοποιήσει μυστική επίσκεψη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατά τη διάρκεια της πολεμικής περιόδου. Η αναφορά αυτή προκάλεσε άμεσες διαψεύσεις από χώρες του Περσικού Κόλπου.