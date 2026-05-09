Μια νέα διάσταση στις εξελίξεις γύρω από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή φέρνει δημοσίευμα της Wall Street Journal, το οποίο υποστηρίζει ότι το Ισραήλ είχε αναπτύξει μυστική στρατιωτική εγκατάσταση στην έρημο του Ιράκ, κοντά σε κρίσιμη περιοχή επιχειρήσεων που συνδέεται με τις κινήσεις κατά του Ιράν.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η εγκατάσταση χρησιμοποιούνταν ως επιχειρησιακό και υποστηρικτικό κέντρο της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας, ενώ στο σημείο βρίσκονταν και μονάδες ειδικών επιχειρήσεων. Παράλληλα, είχαν αναπτυχθεί ομάδες διάσωσης για την υποστήριξη πιλότων σε περίπτωση κατάρριψης αεροσκαφών.

Η αμερικανική εφημερίδα επικαλείται πρόσωπα με γνώση της υπόθεσης, μεταξύ των οποίων και Αμερικανούς αξιωματούχους, σημειώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν ενημερωθεί για την ύπαρξη της βάσης πριν από την έναρξη των επιχειρήσεων.

Η επιχείρηση που λίγο έλειψε να αποκαλυφθεί

Κατά το ίδιο δημοσίευμα, το σημείο παραλίγο να εντοπιστεί στις αρχές Μαρτίου, όταν βοσκός της περιοχής φέρεται να ενημέρωσε τις τοπικές αρχές για ύποπτες κινήσεις ελικοπτέρων και στρατιωτική δραστηριότητα στην έρημο.

Ιρακινές δυνάμεις στάλθηκαν στην περιοχή για έλεγχο, ωστόσο, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ακολούθησαν αεροπορικά πλήγματα με στόχο να αποτραπεί η προσέγγιση των στρατιωτών και να παραμείνει κρυφή η εγκατάσταση.

Το δημοσίευμα αναφέρει ακόμη ότι αργότερα το Ιράκ προχώρησε σε καταγγελία στον ΟΗΕ, κάνοντας λόγο για επίθεση από ξένες δυνάμεις και αφήνοντας αιχμές για εμπλοκή των ΗΠΑ.

Παρά τις αναφορές της Βαγδάτης, πρόσωπο που επικαλείται η εφημερίδα φέρεται να ξεκαθαρίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν συμμετείχαν στις επιθέσεις.

Την ίδια ώρα, το Reuters σημειώνει πως δεν έχει καταφέρει να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τις πληροφορίες του δημοσιεύματος, ενώ δεν υπήρξε επίσημο σχόλιο από το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού.