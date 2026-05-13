Ο πρώην πρωθυπουργός του Ισραήλ, τον οποίο διαδέχθηκε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, προχώρησε σε σοβαρές αποκαλύψεις για Ιράν, Γάζα και Λίβανο, με αφορμή τις φετινές εκλογές στη χώρα του, οι οποίες ενδεχομένως αλλάξουν την εικόνα της Μέσης Ανατολής.

Ο Εχούντ Μπαράκ, πρώην πρωθυπουργός του Ισραήλ (1999-2001) και πρώην αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων, παραχώρησε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στον ισραηλινό ραδιοφωνικό σταθμό 103FM.

Ο Μπαράκ, πέραν του ότι αμφισβήτησε την επιτυχία των πρόσφατων πολέμων του Ισραήλ, τόνισε ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου θα κάνει τα πάντα για να παραμείνει στην εξουσία, ακόμη και να βάλει «εκ νέου φωτιά» σε όλη τη Μέση Ανατολή.

Ο Εχούντ Μπαράκ

Αναφερόμενος στις εκλογές που θα διεξαχθούν τον Οκτώβριο, σχολίασε τον αγώνα του Νετανιάχου να επανεκλεγεί, αφού σε διαφορετική περίπτωση κινδυνεύει να βρεθεί στη φυλακή, καθώς κατηγορείται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος κ.τ.λ. όσο καιρό ήταν πρωθυπουργός.

«Αν τέσσερις ή πέντε ημέρες πριν από τις εκλογές ο Νετανιάχου δεν είναι σίγουρος ότι θα κερδίσει, δεν θα απέκλεια το ενδεχόμενο μιας σκηνοθετημένης κρίσης», είπε, δηλώνοντας ότι αυτό συνεπάγεται μια νέα αιματηρή επίθεση της Χαμάς ή μια «ωρολογιακή βόμβα στο Ιράν» που «θα εκραγεί την κατάλληλη στιγμή».

«Με αυτόν τον τρόπο θα κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης και θα αναβάλει τις εκλογές για άλλους έξι μήνες», είπε χαρακτηριστικά.

Αναταραχές και υπονόμευση των εκλογών

Σε περίπτωση που ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν καταφέρει να σύρει τη χώρα του σε πόλεμο, ώστε να παραμείνει στην εξουσία, τότε ενδεχομένως επιτεθεί στον λαό που πρέπει να υπηρετεί.

«Τυχόν ταραχές μπορεί να οδηγήσουν τον Νετανιάχου να κηρύξει τις εκλογές άκυρες και να παρατείνει τη θητεία του. Εξάλλου, κανείς δεν θα είναι σε θέση να σταματήσει τους ταραξίες», είπε ο Εχούντ Μπαράκ, απευθύνοντας έκκληση στο ισραηλινό κράτος να προετοιμαστεί για όλα τα ενδεχόμενα.

Συγκεκριμένα, κάλεσε το ισραηλινό κοινοβούλιο και την αστυνομία να βρίσκονται σε ετοιμότητα για να σταματήσουν τον Νετανιάχου, αν επιχειρήσει να υπερβεί τις εξουσίες του και να υπονομεύσει τις δημοκρατικές διαδικασίες.

Τι είπε για πόλεμο στη Γάζα και το Ιράν

Ο πρώην Ισραηλινός πρωθυπουργός, σχολιάζοντας τους πρόσφατους πολέμους του Ισραήλ, ξεκαθάρισε ότι φάνηκε η ανωτερότητα των IDF και της Μοσάντ έναντι των αντιπάλων τους, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ωφελείται η χώρα του.

«Η σαφής εκτίμησή μου είναι ότι υπήρξε υπεροψία. Η Χεζμπολάχ παραμένει μια ισχυρή δύναμη στο Λίβανο, η Χαμάς συνεχίζει να ενισχύεται στη Γάζα και οι πυρηνικές δυνατότητες του Ιράν εξακολουθούν να αποτελούν σοβαρή απειλή. Κανένας από τους κύριους στόχους δεν επιτεύχθηκε», είπε στη συνέντευξη που παραχώρησε.

«Οι επεκτατικές πολιτικές του Ισραήλ προκαλούν ανησυχία στα κράτη του Κόλπου, τα οποία φοβούνται τις αυξανόμενες εδαφικές φιλοδοξίες του. Αποξενωνόμαστε από βασικούς συμμάχους στην περιοχή, όπως η Αίγυπτος και η Ιορδανία», είπε, προσθέτοντας πως «η αισιοδοξία του Νετανιάχου δεν βασίζεται στην πραγματικότητα. Η έλλειψη σοβαρότητας είναι τόσο προφανής».