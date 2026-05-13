Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έφτασε στην Κίνα, όπου θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ. Στις συνομιλίες που θα έχουν οι δύο ηγέτες, αναμένεται να συζητήσουν ένα ευρύ φάσμα παγκόσμιων ζητημάτων, από το διεθνές εμπόριο και την πυρηνική συμφωνία με το Ιράν έως το θέμα της Ταϊβάν, μετέδωσαν κινεζικά ΜΜΕ και δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Αυτή είναι η πρώτη επίσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ στην Κίνα μετά την επίσκεψη που είχε πραγματοποιήσει τον Νοέμβριο του 2017.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, ο Τραμπ θα γίνει δεκτός με επίσημη τελετή υποδοχής, ενώ θα ακολουθήσει κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Σι Τζινπίνγκ. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης επίσκεψη στο συγκρότημα του Ναού του Ουρανού στο Πεκίνο και επίσημο δείπνο προς τιμήν του Αμερικανού προέδρου.

Ο Λευκός Οίκος: «Ο Τραμπ θέλει να επανεξισορροπήσει τις σχέσεις με την Κίνα»

Η αναπληρώτρια εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας, Άννα Κέλι, χαρακτήρισε την επίσκεψη «εξαιρετικά συμβολική», επισημαίνοντας ωστόσο ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν πραγματοποιεί διεθνείς επαφές μόνο για λόγους εντυπώσεων.

«Ο αμερικανικός λαός μπορεί να περιμένει ότι ο πρόεδρος θα πετύχει σημαντικές συμφωνίες», δήλωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας πως βασικός στόχος είναι η «επανεξισορρόπηση των σχέσεων με την Κίνα», με έμφαση στην αμοιβαιότητα και την προστασία της αμερικανικής οικονομικής ανεξαρτησίας.

Το μήνυμα Τραμπ προς τον Σι Τζινπίνγκ

Από την πλευρά του, ο Τραμπ εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία των συνομιλιών, στέλνοντας μήνυμα συνεργασίας προς το Πεκίνο.

«Θα ζητήσω από τον πρόεδρο Σι, έναν απαράμιλλο ηγέτη, να ανοίξει περισσότερο την Κίνα ώστε λαμπροί άνθρωποι και μεγάλες αμερικανικές επιχειρήσεις να μπορέσουν να συμβάλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη της χώρας», ανέφερε.