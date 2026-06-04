Αστυνομικοί της Νέας Υόρκης έσπευσαν να σώσουν 11 παπάκια που είχαν παγιδευτεί σε φρεάτιο ομβρίων στις εγκαταστάσεις της αστυνομικής ακαδημίας της πόλης, ενώ η μητέρα τους περιφερόταν ανήσυχη γύρω από το σημείο, όπως καταγράφεται σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία.

Σύμφωνα με τις αρχές, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 9 το πρωί του Σαββάτου στην ακαδημία της αστυνομίας στο College Point. Οι αστυνομικοί αντιλήφθηκαν ότι μια πάπια πετούσε και κινούνταν νευρικά γύρω από ένα φρεάτιο, ενώ από το εσωτερικό ακούγονταν τα τιτιβίσματα των μικρών της.

Αμέσως ξεκίνησε επιχείρηση διάσωσης. Οι αστυνομικοί αφαίρεσαν το μεταλλικό κάλυμμα του φρεατίου και μία γυναίκα αστυνομικός κατέβηκε στο εσωτερικό του για να απεγκλωβίσει τα παπάκια ένα προς ένα. Καθώς τα παρέδιδε στους συναδέλφους της στην επιφάνεια, τα μετρούσε προσεκτικά για να βεβαιωθεί ότι κανένα δεν είχε μείνει πίσω.

«Έχω άλλα δύο, μην φύγετε ακόμα!», ακούγεται να λέει στο βίντεο της επιχείρησης.

Τελικά και τα 11 παπάκια ανασύρθηκαν με ασφάλεια και επανενώθηκαν με τη μητέρα τους. Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί τα μετέφεραν σε κοντινή έκταση όπου τα άφησαν ελεύθερα.

The NYPD protects and serves all New Yorkers, even those with beaks!



On Saturday, officers helped save 11 ducklings from a storm drain at the Police Academy.



All baby ducks were reunited with their mother. Job well done by our crew at the Academy! pic.twitter.com/SS40Ptx4s0 — NYPD NEWS (@NYPDnews) June 1, 2026

Στο βίντεο διακρίνεται η ανακουφισμένη μητέρα να απομακρύνεται ακολουθούμενη από όλα τα μικρά της σε σειρά.

«Η NYPD προστατεύει και υπηρετεί όλους τους κατοίκους της Νέας Υόρκης, ακόμη και εκείνους που έχουν ράμφος!», ανέφερε με χιουμοριστική διάθεση η αστυνομία της Νέας Υόρκης σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X.