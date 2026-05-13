Έντονη αντιπαράθεση ξέσπασε την Τρίτη 12 Μαΐου ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και σε μία δημοσιογράφο, με αφορμή ερώτηση για το κόστος της νέας αίθουσας χορού που σχεδιάζεται στον Λευκό Οίκο.

Ο Τραμπ υποστήριξε πως το έργο παραμένει «εντός προϋπολογισμού», εξηγώντας ότι η αύξηση του κόστους οφείλεται στην απόφαση να διπλασιαστεί το μέγεθος της αίθουσας. «Διπλασίασα το μέγεθός της επειδή προφανώς το χρειαζόμαστε. Και αυτή τη στιγμή είμαστε εντός προϋπολογισμού και μπροστά από το χρονοδιάγραμμα», ανέφερε λίγο πριν αναχωρήσει.

Όταν η δημοσιογράφος επέμεινε ότι τα στοιχεία δείχνουν υπέρβαση και πως το τελικό κόστος έχει διπλασιαστεί, ο Αμερικανός πρόεδρος αντέδρασε έντονα, λέγοντας: «Διπλασίασα το μέγεθός της, χαζή! Δεν είσαι έξυπνος άνθρωπος».

Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, το έργο υπολογίζεται πλέον στα 400 εκατομμύρια δολάρια, έναντι των αρχικών 200 εκατομμυρίων που είχαν ανακοινωθεί.