Την τελευταία του πνοή άφησε χθες, Τρίτη 12/5 στην Κρήτη ένα βρέφος 7 μηνών το οποίο είχε προσβληθεί από λοίμωξη αναπνευστικού.

Του ανταποκριτή μας από το flashnews.gr στην Κρήτη

Το μωρό βρισκόταν στα Χανιά μαζί με την οικογένειά του για διακοπές όταν αρρώστησε, με τους Ολλανδούς γονείς του να το μεταφέρουν στο νοσοκομείο Χανίων, όπου οι γιατροί διέγνωσαν λοίμωξη αναπνευστικού (βρογχίτιδα).

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, αφού το βρέφος είχε εκ γενετής προβλήματα υγείας και το ιατρικό του ιστορικό ήταν βεβαρυμένο.

Το 7 μηνών μωρό μεταφέρθηκε στο Ηράκλειο, όπου οι γιατροί έκαναν μεγάλες προσπάθειες να το κρατήσουν στη ζωή, δυστυχώς όμως δεν τα κατάφεραν, με το βρέφος να αφήνει στο νοσοκομείο την τελευταία του πνοή.