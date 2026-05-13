Σε μια εποχή όπου οι αλγόριθμοι των streaming πλατφορμών και οι ατελείωτες μουσικές λίστες τους μοιάζουν να έχουν κατακτήσει την καθημερινότητα, κάποιοι επιμένουν να κρατούν ζωντανή τη μαγεία του ραδιοφώνου. Οι «Μυστήριο 37 – Φωνές της Ελευσίνας» σε διοργάνωση της «2023 Ελευσίς Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης» δεν είναι απλώς ένας διαδικτυακός ραδιοφωνικός σταθμός, αλλά μια κοινότητα ανθρώπων που παίζουν μουσική επειδή την αγαπούν. Είναι οι σύγχρονοι «εραστές των ερτζιανών», που μετατρέπουν το ραδιόφωνο σε χώρο έκφρασης, πειραματισμού και συνάντησης.

Ο αντιπρόεδρος του σταθμού, Τάκης Μπολοβίνος, μιλά στο Newsbeast και εξηγεί ότι μια ομάδα κατοίκων της Ελευσίνας και των γύρω περιοχών δημιουργεί ένα ζωντανό πρόγραμμα με μουσική, εκπομπές, αναγνώσεις και αφιερώσεις, δίνοντας βήμα στην ίδια την πόλη και τις ιστορίες της. Με ανοιχτό κάλεσμα σε όποιον θέλει να συμμετάσχει, το ραδιόφωνο αυτό λειτουργεί ως μια πλατφόρμα πολυφωνίας, όπου η αγάπη για τον ήχο γίνεται κοινός τόπος.

-Πώς ξεκίνησαν οι «Φωνές της Ελευσίνας» και ποιος ήταν ο αρχικός τους στόχος;

Οι «Φωνές της Ελευσίνας» ξεκίνησαν ως μια πρωτοβουλία της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας, με σκοπό η πόλη να αποκτήσει το δικό της κοινοτικό ραδιόφωνο. Στην αρχή υπήρχαν λίγες εκπομπές και κάποια ενημερωτικά δελτία, όμως βασικός στόχος ήταν από τότε να δημιουργηθεί ένας ανοιχτός χώρος πολυφωνίας. Στη συνέχεια το πρόγραμμα αναπτύχθηκε περισσότερο και σήμερα αριθμεί 18 διαφορετικές εκπομπές, καθεμία με τη δική της ταυτότητα και συμμετέχουν συνολικά 23 άτομα. Παρά την εξέλιξη, κρατήσαμε την ίδια φιλοσοφία: να υπάρχει ένα ανοιχτό βήμα για όλους τους ανθρώπους της πόλης.

-Τι σημαίνει για εσάς το να είστε μια «κοινοτική» ραδιοφωνική ομάδα και πώς αντανακλάται αυτό στο πρόγραμμά σας;

Ο διαδικτυακός κοινοτικός ραδιοφωνικός σταθμός «Φωνές της Ελευσίνας» δημιουργήθηκε για να δώσει βήμα στους κατοίκους, στους νέους, στους καλλιτέχνες και γενικά σε όλους τους ανθρώπους της Ελευσίνας. Δεν απορρίπτουμε κανέναν και καμία. Είμαστε ανοιχτοί σε όλους, είτε θέλουν να μιλήσουν για την πόλη είτε να μοιραστούν μνήμες, ιστορίες και εμπειρίες. Αυτό αποτυπώνεται και στο πρόγραμμά μας, καθώς κάθε εκπομπή έχει τη δική της ταυτότητα και το δικό της ύφος.

-Πώς λειτουργεί οργανωτικά ο σταθμός;

Ο σταθμός λειτουργεί αυτοδιαχειριζόμενα, μέσα από μια ομάδα κατοίκων της Ελευσίνας που αναλαμβάνει τον συντονισμό και τη διαχείριση του περιεχομένου. Όλοι βοηθούν σε όλα: άλλος γνωρίζει καλύτερα τα τεχνικά θέματα, άλλος την παρουσίαση ή τη σύνταξη μιας εκπομπής. Πλέον έχουμε δημιουργήσει και επίσημα το σωματείο «Φωνές της Ελευσίνας», ώστε να μπορέσουμε να διατηρήσουμε και να εξελίξουμε αυτό που έχουμε «χτίσει» μέχρι σήμερα. Μέσα από αυτή τη μορφή μπορούμε να οργανωθούμε καλύτερα και να αναζητήσουμε τρόπους ενίσχυσης και ανάπτυξης του σταθμού.

-Πόσο εύκολο είναι για κάποιον να συμμετέχει σήμερα στο ραδιόφωνο;

Με ένα μικρόφωνο, ένα ζευγάρι ακουστικά και μια καλή σύνδεση στο ίντερνετ, μπορεί κάποιος να κάνει εκπομπή από οπουδήποτε βρίσκεται. Εμείς κρατάμε το κάλεσμα ανοιχτό, έχουμε στην πλατφόρμα μας πάντα το πεδίο «Join Us» και απευθύνεται σε όλους και σε όλες. Δεν χρειάζεται κάποιος να έχει επαγγελματική εμπειρία ή μόνιμη παρουσία. Μπορεί να συμμετέχει ακόμα και μία φορά τον μήνα, να εκφράζεται ελεύθερα, να μοιράζεται τη μουσική, τις ιδέες και τις απόψεις του. Αυτός είναι και ο κοινοτικός χαρακτήρας του σταθμού.

-Σε μια εποχή κυριαρχίας των streaming πλατφορμών, τι είναι αυτό που κρατά ζωντανό το πάθος σας για το ραδιόφωνο;

Αυτοί που κάνουν εκπομπές είναι άνθρωποι με πραγματικό μεράκι. Είναι άνθρωποι που έχουν ακόμη μέσα τους το παραδοσιακό ραδιόφωνο – και βάζω μέσα κι εμένα. Το πάθος μας δεν έχει επηρεαστεί από τη ραγδαία εξέλιξη των streaming πλατφορμών. Προσπαθούμε να αξιοποιούμε κάποια από τα σύγχρονα μέσα, αλλά η αγάπη μας για το ραδιόφωνο παραμένει ίδια, με έναν «ρομαντισμό» που αναπολεί παλαιότερες εποχές. Θέλουμε όλοι να μπορούν να εκφραστούν ελεύθερα και να πουν τη γνώμη τους. Ο μόνος περιορισμός είναι ο σεβασμός.

-Αν το ραδιόφωνο είναι μια μορφή σχέσης με τον ακροατή, τι πιστεύετε ότι προσφέρει σήμερα που δεν μπορούν να δώσουν οι ψηφιακές πλατφόρμες;

Το ραδιόφωνο προσφέρει κάτι πολύ ανθρώπινο: την πραγματική επαφή και την αληθινή επικοινωνία. Υπάρχει αλληλεπίδραση, ζωντανή σχέση ανάμεσα στον παραγωγό και τον ακροατή, κάτι που λείπει από τις αυτοματοποιημένες streaming πλατφόρμες. Το περιεχόμενο εδώ δεν είναι απρόσωπο ή βασισμένο σε αλγόριθμους. Είναι προσαρμοσμένο στην τοπική κοινωνία, στις ανάγκες και στα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Κάθε παραγωγός επιλέγει τη δική του μουσική και μεταφέρει τη δική του προσωπικότητα μέσα από την εκπομπή του.

Πολλοί άνθρωποι μας έχουν πει ότι το ραδιόφωνο έγινε για αυτούς μια προσωπική εμπειρία έκφρασης, ακόμα και μια μορφή ψυχοθεραπείας. Έρχονται στον χώρο, χαλαρώνουν, κάνουν την εκπομπή τους και φεύγουν πιο ήρεμοι. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και ο ίδιος ο χώρος όπου στεγαζόμαστε. Βρισκόμαστε στον παλιό σιδηροδρομικό σταθμό της Ελευσίνας, έναν χώρο με ιδιαίτερη αισθητική και ιστορία, που δημιουργεί μια αίσθηση ηρεμίας και έμπνευσης. Πολλοί άνθρωποι έρχονται εδώ και νιώθουν ότι αποσυμπιέζονται πραγματικά.

Αυτή η αίσθηση κοινότητας και ανθρώπινης σύνδεσης είναι κάτι που δύσκολα μπορεί να αντικατασταθεί από μια ψηφιακή πλατφόρμα.