Ο πολυεκατομμυριούχος επιχειρηματίας, Joshua Pack, στέλεχος του επενδυτικού κολοσσού Fortress Investment Group, βρέθηκε νεκρός σε κλειδωμένο δωμάτιο πολυτελούς κατοικίας στο St John’s Wood, έπειτα από έντονο καβγά με τη σύζυγό του σχετικά με αεροπορικά εισιτήρια.

Ο 51χρονος, συνδιευθύνων σύμβουλος της Fortress, που κατέχει εταιρείες όπως η Majestic Wine, η Poundstretcher και η αλυσίδα κινηματογράφων Curzon, βρέθηκε από προσωπικό καθαριότητας σε υπνοδωμάτιο του τελευταίου ορόφου με θηλιά γύρω από τον λαιμό του. Η υπόθεση εξετάστηκε σε δικαστήριο του Λονδίνου, όπου η σύζυγός του Jacqueline Pack κατέθεσε ότι ο άνδρας της βρισκόταν υπό έντονο στρες και υπέφερε από jet lag, καθώς το ζευγάρι μετακόμιζε από τις United States στη Βρετανία λόγω της ευρωπαϊκής επέκτασης της εταιρείας.

Το ζευγάρι, που ήταν μαζί από το σχολείο και παντρεμένο επί 28 χρόνια, διέμενε προσωρινά σε ενοικιαζόμενη κατοικία κοντά στο Primrose Hill, ενώ προετοίμαζε τη μόνιμη εγκατάστασή του στο Λονδίνο. Η Jacqueline περιέγραψε ότι την ημέρα πριν από τον θάνατό του είχαν πιει αλκοόλ κατά διαστήματα και καβγάδισαν έντονα, όταν προέκυψε πρόβλημα με τα αεροπορικά εισιτήρια επιστροφής τους στο Τέξας.

Όπως είπε, ο σύζυγός της επρόκειτο να ταξιδέψει την Τρίτη, αλλά αποφάσισε να αλλάξει την πτήση του ώστε να επιστρέψουν μαζί τη Δευτέρα. Όταν ενημερώθηκαν από την προσωπική του βοηθό ότι υπήρχε πρόβλημα με την κράτηση, ξέσπασε έντονος καβγάς. Η ίδια ανέφερε ότι, όταν επέστρεψαν στο σπίτι, βρήκε τον σύζυγό της ξαπλωμένο στο κρεβάτι και παρατήρησε ότι «το ένα μάτι του ήταν πιο σκοτεινό από το άλλο» και ότι «δεν έμοιαζε με τον εαυτό του».

Σύμφωνα με την κατάθεσή της, ο καβγάς συνεχίστηκε με φωνές και βρισιές, ενώ ο επιχειρηματίας πέταξε το κινητό της στον χώρο και άρχισε να χτυπά τον εαυτό του με αυτό. Στη συνέχεια, όπως είπε, πήρε ένα μαχαίρι και της είπε: «Κάρφωσέ το πάνω μου».

Η Jacqueline κατέθεσε ότι και οι δύο είχαν πει πάνω στον καβγά πως «θα αυτοκτονούσαν», αλλά υποστήριξε ότι ποτέ δεν πίστεψε πως ο σύζυγός της το εννοούσε πραγματικά. Αργότερα κοιμήθηκε σε άλλο δωμάτιο για να ηρεμήσει. Το επόμενο πρωί δεν ήξερε αν ο σύζυγός της βρισκόταν ακόμη στο σπίτι. Όταν δεν απαντούσε στις κλήσεις της, η προσωπική του βοηθός την ενημέρωσε ότι είχε γίνει check-in για την πτήση προς το Τέξας, κάτι που αργότερα αποδείχτηκε ότι είχε γίνει αυτόματα από την αεροπορική εταιρεία.

Η ίδια άφησε μήνυμα στο προσωπικό του σπιτιού ζητώντας να ανοίξουν το δωμάτιο στον επάνω όροφο που ήταν κλειδωμένο από μέσα, ακόμη και αν χρειαζόταν να σπάσουν την πόρτα. Τελικά, προσωπικό και τεχνικοί μπήκαν στο δωμάτιο μέσω μικρού ανοίγματος από γειτονικό μπάνιο και βρήκαν τον επιχειρηματία νεκρό περίπου στις 3 το μεσημέρι.

Η αστυνομία ανέφερε ότι δεν βρέθηκαν στοιχεία εμπλοκής τρίτου προσώπου ούτε ενδείξεις ότι σχεδίαζε τον θάνατό του. Η ιατροδικαστής Fiona Wilcox κατέληξε σε συμπέρασμα «θανάτου από ατύχημα λόγω παρακινδυνευμένης πράξης» και όχι αυτοκτονίας, κρίνοντας ότι δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία πρόθεσης.

Όπως ανέφερε, έλαβε υπόψη το ιστορικό παρορμητικής συμπεριφοράς του επιχειρηματία, το έντονο εργασιακό άγχος, την κατανάλωση αλκοόλ, το jet lag αλλά και το γεγονός ότι είχε χάσει στο παρελθόν τον αδελφό του από αυτοκτονία.

Ο Joshua Pack γεννήθηκε στη Χονολουλού και ζούσε στο Τέξας. Υπήρξε αθλητής αμερικανικού ποδοσφαίρου, φοίτησε στην Ακαδημία της Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας και παρέμεινε ενεργός υποστηρικτής οργανώσεων βετεράνων, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της Daily Mail.

Μαζί με τη σύζυγό του είχαν τέσσερα παιδιά και αποκαλούσαν την οικογένειά τους «The Six Pack».

Σε ανακοίνωσή της, η Fortress ανέφερε ότι «όλοι στην εταιρεία θρηνούν την απώλεια ενός από τους πιο ξεχωριστούς ηγέτες της».