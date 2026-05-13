Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τόνισε πως θα ζητήσει ο Κινέζος ομόλογός του Σι Τζινπίνγκ «να ανοίξει» περισσότερο την οικονομία της Κίνας σε εταιρείες των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια των συνομιλιών που θα έχουν αύριο Πέμπτη και μεθαύριο Παρασκευή στο Πεκίνο.

«Θα ζητήσω από τον πρόεδρο Σι, απαράμιλλο ηγέτη, να ανοίξει την Κίνα ώστε λαμπροί άνθρωποι να μπορέσουν να κάνουν τα μαγικά τους και να ανεβάσουν τη Λαϊκή Δημοκρατία σε επίπεδο ακόμη υψηλότερο», επεσήμανε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ, προφανώς αναφερόμενος στους επικεφαλής επιχειρήσεων των ΗΠΑ που τον συνοδεύουν στο ταξίδι του όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων επικαλούμενο το AFP.