Νέα δημόσια αναφορά στο ενδεχόμενο η Βενεζουέλα να αποτελέσει την 51η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών έκανε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μέσω ανάρτησής του στο Truth Social.

Στην ανάρτηση, ο Τραμπ δημοσίευσε χάρτη στον οποίο η Βενεζουέλα εμφανίζεται να καλύπτεται από την αμερικανική σημαία, ενώ πάνω στην εικόνα αναγράφεται η φράση «51η πολιτεία των ΗΠΑ». Το post δεν συνοδευόταν από κάποιο σχόλιο ή διευκρίνιση.

Μόλις δύο ημέρες νωρίτερα, τη Δευτέρα, ο δημοσιογράφος του Fox News Τζον Ρόμπερτς ανέφερε ότι σε τηλεφωνική συνομιλία με τον Αμερικανό πρόεδρο εκείνος υποστήριξε πως «εξετάζει σοβαρά» ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

«Μόλις ολοκλήρωσα τηλεφωνική συνομιλία με τον Ντόναλντ Τραμπ… μου είπε ότι εξετάζει σοβαρά μια κίνηση για να γίνει η Βενεζουέλα η 51η πολιτεία…», έγραψε ο Ρόμπερτς στο X.

Just got off the phone with @realDonaldTrump … he told me he is seriously considering a move to make Venezuela the 51st state… pic.twitter.com/cofs12dhUS — John Roberts (@johnrobertsFox) May 11, 2026

Υπενθυμίζεται ότι και τον περασμένο Μάρτιο ο Τραμπ είχε κάνει σχετική αναφορά, σε ανάρτησή του στο Truth Social, συνδέοντας τότε το θέμα με τη νίκη της Βενεζουέλας επί της Ιταλίας στο World Baseball Classic, γράφοντας: «Καλά πράγματα συμβαίνουν τελευταία στη Βενεζουέλα! Αναρωτιέμαι σε τι οφείλεται αυτή η μαγεία; ΠΟΛΙΤΕΙΑ, #51, κανείς;».