Σε 24ωρη απεργία προχωρούν σήμερα οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα, με απόφαση της ΑΔΕΔΥ. Μεταξύ των κλάδων που απεργούν είναι οι νοσοκομειακοί γιατροί, οι υγειονομικοί, οι εκπαιδευτικοί, εργαζόμενοι σε εφορίες, δημόσιους οργανισμούς, Τοπική Αυτοδιοίκηση, κλπ.

Επίσης, η ΑΔΕΔΥ διευκρινίζει πως τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς δεν εντάσσονται στον δημόσιο τομέα και έτσι οι εργαζόμενοι τους δεν θα συμμετάσχουν στην μεγάλη απεργία.

Η ανακοίνωση της ΑΑΔΕ

«Στην απεργία στις 13 Μαΐου εργαζόμενες και εργαζόμενοι δίνουν τη μάχη απέναντι στις πολιτικές της φτωχοποίησης που κυριαρχούν. Δίνουν απάντηση στις εφαρμοζόμενες πολιτικές της κυβερνητικής πλειοψηφίας που έχουν ως σημείο αναφοράς τους λίγους και όχι τους πολλούς.

Ζούμε σε μια οικονομία όπου η στέγαση γίνεται πια προνόμιο και όχι δικαίωμα, όπου το κόστος ζωής γίνεται απλά ανυπόφορο (ενέργεια, φάρμακα, τρόφιμα) και όπου οι δείκτες που έχουν να κάνουν με την ποιότητα ζωής αποτυπώνουν την ελληνική πραγματικότητα σε ουσιαστική απόσταση από την ευρωπαϊκή.

Σε μια κοινωνία που βυθίζεται κάτω από το βάρος της φτωχοποίησης, της εκρηκτικής αύξησης της ακρίβειας και της κερδοσκοπικής λειτουργίας των αγορών, η απάντηση της κυβέρνησης είναι το να δώσει αυξήσεις λίγων ευρώ που εξαφανίζονται άμεσα από την ακρίβεια που κυριαρχεί.

Ο μισθός μας επαρκεί σχεδόν για τις μισές μέρες του μήνα ενώ σε πολλά πεδία των δημόσιων υπηρεσιών η υποστελέχωση και οι στρεβλώσεις που παρατηρούνται αποτελούν αφορμή για στοχοποίηση των δημοσίων υπαλλήλων. Τα πρόσφατα περιστατικά αποτυπώνουν μια πραγματικότητα που πρέπει να αλλάξει καθώς δεν είναι η απάντηση στα προβλήματα η στοχοποίηση των εργαζομένων αλλά η ενίσχυση των Δημόσιων Υπηρεσιών».

Ως προς το διεκδικητικό πλαίσιο και τις συγκεντρώσεις, η Συνομοσπονδία επισημαίνει: «Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλεί όλες και όλους τους εργαζόμενους στο Δημόσιο, τους ανέργους, τους νέους και τις νέες, να συμμετάσχουν μαζικά στην απεργιακή συγκέντρωση στην Αθήνα, την Τετάρτη 13 Μαΐου, στις 10:30 π.μ., στην Πλατεία Κλαυθμώνος και στους χώρους συγκέντρωσης που θα ορίσουν τα Ν.Τ. σε όλη τη χώρα.

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ: • Υπεράσπιση του θεσμού της μονιμότητας • Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού • Πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς για αξιοπρεπή διαβίωση • Κατάργηση της εισφοράς 2% για την ανεργία • Ξεπάγωμα των μισθολογικών κλιμακίων της διετίας 2016–2017 • Αύξηση του αφορολόγητου ορίου στις 12.000 ευρώ προσαυξημένο κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί. • Επέκταση και ενίσχυση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας • Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στο Δημόσιο, ιδιαίτερα σε Υγεία, Παιδεία και Κοινωνική Ασφάλιση • Ουσιαστική ενίσχυση του ΕΣΥ με γενναία χρηματοδότηση • Κατάργηση αντεργατικών νόμων και του νέου πειθαρχικού δικαίου • Προστασία των δημόσιων αγαθών και όχι στις ιδιωτικοποιήσεις

Στην Αθήνα η απεργιακή συγκέντρωση θα γίνει την Τετάρτη 13/05/2026, στις 10:30 π.μ., στην Πλατεία Κλαυθμώνος και στην περιφέρεια σε σημεία που θα ορίσουν τα Νομαρχιακά Τμήματα της Συνομοσπονδίας».