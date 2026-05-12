Σε ρυθμούς απεργίας θα βρίσκεται αύριο Τετάρτη 13/5 η χώρα, καθώς η ΑΔΕΔΥ έχει προκηρύξει 24ωρη πανελλαδική κινητοποίηση.

Στην ανακοίνωσή της η ΑΔΕΔΥ διευκρινίζει πως τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς δεν εντάσσονται στον δημόσιο τομέα και έτσι οι εργαζόμενοι τους δεν θα συμμετάσχουν στην μεγάλη απεργία.

Τονίζει μάλιστα πως οι κινητοποιήσεις δεν θα επηρεάσουν την λειτουργία τους.

Η ΑΔΕΔΥ έχει απευθυνθεί κάλεσμα σε εργαζόμενους πολλών κλάδων, διεκδικώντας αυξήσεις μισθών, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και ενίσχυση των εργασιακών δικαιωμάτων.

Στην Αθήνα, η απεργιακή συγκέντρωση θα γίνει την Τετάρτη 13/5/2026, στις 10:30 π.μ., στην Πλατεία Κλαυθμώνος και στην περιφέρεια σε σημεία που θα ορίσουν τα Νομαρχιακά Τμήματα της Συνομοσπονδίας.