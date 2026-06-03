Μια απρόσμενη αποκάλυψη για τις διακοπές της στην Ιταλία έκανε η Μαρία Μπεκατώρου στον αέρα της εκπομπής «Chase», όταν μια ερώτηση για τις διατροφικές συνήθειες στη Βόρεια Αμερική επανέφερε στη μνήμη της ένα δικό της περιστατικό. Η ερώτηση αφορούσε το πιάτο «Rocky Mountain Oysters», το οποίο παρασκευάζεται από όρχεις ταύρου, με την παρουσιάστρια να εξομολογείται στους παίκτες και το κοινό πως έχει δοκιμάσει το συγκεκριμένο έδεσμα χωρίς να το γνωρίζει.

Η Μαρία Μπεκατώρου περιέγραψε αναλυτικά πώς μπερδεύτηκε από την εμφάνιση του φαγητού σε γνωστό εστιατόριο της περιοχής, θεωρώντας ότι πρόκειται για ένα κλασικό αλλαντικό.

«Πήγαμε σε ένα εστιατόριο περίφημο στην περιοχή και είχε μπουφέ. Είχε διάφορα εδέσματα, και βλέπω σε ένα πιάτο κάτι μικρά λουκανικάκια, σε φέτες. Επειδή ήταν και ασπριδερό, νόμιζα ότι είναι αυτό το γερμανικό λουκάνικο wurst», ανέφερε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια.

Η ίδια συνέχισε την εξιστόρηση εξηγώντας τη στιγμή που αγνόησε την ιταλική επιγραφή, με αποτέλεσμα να γεμίσει το πιάτο της αποκλειστικά με το συγκεκριμένο φαγητό.

«Και γράφει η ταμπελίτσα, testicoli di toro, δεν έδωσα καμία σημασία. Ε, πήρα μόνο αυτό και δύο σαλατικά. Να σας πως τι επίγευση είχε; Ήταν πικρό, ήταν μία εμπειρία όμως», κατέληξε η Μαρία Μπεκατώρου περιγράφοντας τη γεύση που της άφησε το ιταλικό έδεσμα.