Ανατριχίλα προκαλούν οι νέες μαρτυρίες που βγαίνουν στη δημοσιότητα για το μαρτύριο που βίωνε η 39χρονη στην Καλαμάτα από τον 41χρονο σύζυγό της, καθώς ήταν μαζί από όταν η γυναίκα πήγαινε στο σχολείο.

«Από τα 17 την έδερνε. Μέχρι τα 39 πόσα χρόνια είναι;», είπε μάρτυρας στο Mega.

Επίσης, η δικηγόρος στην οποία είχε απευθυνθεί η 39χρονη, αποκάλυψε ότι ο δράστης την κακοποιούσε από όταν ήταν έγκυος. Μάλιστα, η γυναίκα δεν έφευγε από τον γάμο της, καθώς ο 41χρονος την απειλούσε ότι σε τέτοια περίπτωση θα φρόντιζε να μην ξαναδεί τα παιδιά τους.

«Τη χτυπούσε και την κλωτσούσε από όταν ήταν έγκυος. Της έλεγε και την έβριζε και την απειλούσε ότι “θα φύγεις από το σπίτι εσύ, αλλά δεν θα πάρεις, ούτε θα βλέπεις τα παιδιά”. Αυτό ήταν ο φόβος της ο μεγάλος», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, η δικηγόρος είπε ότι είχε αναλάβει να προχωρήσει τις διαδικασίες για το διαζύγιο, κάτι που η 39χρονη μετάνιωσε τελευταία στιγμή και της το ανακοίνωσε υπό το βλέμμα του συζύγου, καθώς εκείνος την παρακολουθούσε.

«Πριν από μια εβδομάδα περίπου κι ενώ ήμουνα, στο ακροατήριο του Μονομελούς, ήρθε, με αναζήτησε στο δικαστήριο και μου είπε, χωρίς να έχει προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία, ότι: “Να ξέρετε θα τα βρούμε με τον Τάδε. Δεν θα προχωρήσω”. Και θυμάμαι, ότι ακόμα και τότε την παρακολουθούσε. Κι εκεί που ήρθε. Τον είδα», είπε στο Mega.