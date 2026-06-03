Φίλος της 39χρονης που δολοφονήθηκε στην Καλαμάτα δήλωσε ότι ο γυναικοκτόνος είχε στρέψει εναντίον της τα παιδιά τους, ώστε να δικαιολογήσει την κακοποίηση.

Σε δηλώσεις που έκανε, είπε ότι το μεγάλο παιδί της 39χρονης την κατηγορούσε για τις επιθέσεις που δεχόταν, αναφέροντας ότι «δεν είναι καλή μαμά», γιατί «τσαντίζει τον μπαμπά».

Πιο αναλυτικά, ο φίλος της 39χρονης μιλώντας στις «Αποκαλύψεις» είπε ότι η γυναίκα «είχε έρθει εδώ, προσέγγισε πρώτα την… γιατί ένιωθε πιο οικεία με την… γιατί είναι μαμά και η… κτλ. Η Βάσω έκανε εδώ δύο τμήματα, η… έκανε το ένα από τα δύο και μας πιάνει η… και μας λέει “παιδιά, μου εκμυστηρεύτηκε αυτό και αυτό, ότι τη δέρνει, ότι έχει πρόβλημα, της απαγορεύει τα πάντα”. Η… προσπάθησε μόνη της να την προσεγγίσει για αρχή να δει τι συμβαίνει, μετά μας είπε ότι “αυτό είναι τόσο τραγικό, που εγώ δεν μπορώ να το διαχειριστώ, μου φαίνεται πολύ τραγικό αυτό που ζει αυτή η κοπέλα, μιλάμε για φουλ χειριστικός αυτός, έτσι;”. Ο… που είναι και ο πιο ευαίσθητος σε αυτό, δεν το άφησε και πήγαμε για έναν καφέ, να τη γνωρίσει καλύτερα, να καταλάβει αν λέει αλήθεια ή αν λέει ψέματα – γιατί και τα κορίτσια τα κακοποιημένα που ρώτησα εγώ, το τι μπορούμε να κάνουμε, μου είπαν “πρόσεχε, να είσαι σίγουρος ότι αυτή είναι αληθινή ιστορία”, αυτό μου είπαν – και πήγαν για έναν καφέ ο… και η… ώστε να καταλάβουν τι συμβαίνει».

«Η Βασιλή τούς εκμυστηρεύτηκε ότι υπάρχει μεγάλη ζημιά, τρώει πολύ ξύλο, ότι έχει στρέψει τα παιδιά εναντίον της, έλεγε στα παιδιά αυτός ότι “καλά κάνω και δέρνω τη μαμά, γιατί αν ήταν καλή η μαμά και η συμπεριφορά της ήταν σωστή, δεν θα την έδερνα”. Περνούσε αυτό το μήνυμα στα παιδιά και η μεγάλη είχε φτάσει στο σημείο να απομακρύνεται πάρα πολύ από τη μαμά της και να την επικρίνει κιόλας τη μαμά της» είπε στην εκπομπή του ΑΝΤ1.

«“Εσύ φταις”, έλεγε, “εσύ φταις, μαμά, που ο μπαμπάς τσαντίζεται, εσύ φταις, μαμά”. Εγώ δεν ήξερα ότι τα παιδιά κακοποιούνταν και αυτά, το άκουσα τώρα. Άκουσα ότι μια κοπέλα τώρα που τα προσέγγισε, άκουσε από τη μικρή ότι “ο μπαμπάς με έδερνε”, αυτό άκουσε», πρόσθεσε στη συνέχεια.