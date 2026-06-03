Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει η νέα γυναικοκτονία στην Καλαμάτα, με θύμα τη 39χρονη Βασιλική, ενώ η προσοχή όλων στρέφεται πλέον στα δύο ανήλικα παιδιά της, ηλικίας 10 και 6 ετών, τα οποία καλούνται να διαχειριστούν μια ανείπωτη απώλεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ομάδα ειδικών ψυχολόγων, σε συνεργασία με την αδελφή της άτυχης γυναίκας, ανέλαβε να ενημερώσει τα δύο κοριτσάκια ότι η μητέρα τους δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή. Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη προσοχή και ευαισθησία, καθώς τα παιδιά από τις πρώτες ώρες μετά το έγκλημα αναζητούσαν διαρκώς τη μητέρα τους.

Τα δύο ανήλικα παραμένουν στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου βρίσκονται υπό παρακολούθηση και ψυχολογική υποστήριξη. Η θεία τους έχει ήδη εκφράσει την πρόθεσή της να αναλάβει τη φροντίδα και την ανατροφή τους.

Συγκλονισμένη η τοπική κοινωνία από τη γυναικοκτονία.

Η τραγωδία που εκτυλίχθηκε στην Καλαμάτα έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία αλλά και ολόκληρη τη χώρα. Η 39χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της με βίαιο τρόπο μέσα στο σπίτι της, αφήνοντας πίσω δύο μικρά παιδιά και μια οικογένεια βυθισμένη στο πένθος.

Η κηδεία της πραγματοποιείται σήμερα στις 19:00 στον Ιερό Ναό του Κοιμητηρίου Καλαμάτας, όπου συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι της περιοχής αναμένεται να της απευθύνουν το τελευταίο αντίο.

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκαλεί το γεγονός ότι η οικογένεια της 39χρονης αντιμετώπιζε οικονομικές δυσκολίες και αδυνατούσε να καλύψει τα έξοδα της κηδείας. Ωστόσο, πολίτες και ιδιώτες προσφέρθηκαν να συνδράμουν, αναλαμβάνοντας το σχετικό κόστος.

Στον εισαγγελέα ο 41χρονος.

Ο 41χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα την Πέμπτη, αντιμετωπίζοντας βαριές κατηγορίες. Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.