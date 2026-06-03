Ανατριχίλα προκαλούν τα λόγια της αδερφής της 39χρονης που δολοφονήθηκε από τον ίδιο της τον σύζυγο στην Καλαμάτα. Όπως αποκάλυψε η γυναίκα, σχεδίαζαν μαζί τη φυγή της, αλλά δεν πρόλαβαν να κάνουν πραγματικότητα το σχέδιο.

Η αδελφή της 39χρονης Βασιλικής μίλησε το πρωί της Τετάρτης 3/6 στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Το Πρωινό» και επεσήμανε πως τα δύο παιδιά του ζευγαριού βρίσκονται πλέον μαζί της.

Ο 41χρονος με την 39χρονη

«Του έλεγε “άσε με να φύγω με τα παιδιά”»

«Μαζί σχεδιάζαμε τη φυγή της χωρίς κανείς να το ξέρει», είπε η αδερφή της 39χρονης φανερά συγκλονισμένη.

Απαντώντας δε στην ερώτηση αν πιστεύει ότι ο 41χρονος δολοφόνος είχε υποψιαστεί τις προθέσεις της Βασιλικής, απάντησε «τον τελευταίο καιρό του το έλεγε κάθε μέρα “άσε με να φύγω με τα παιδιά και δεν θέλω κάτι άλλο”».

Όπως εξήγησε, ο δράστης «είχε χτυπήσει πολλές φορές» την 39χρονη αδελφή της.

«Τους είχα ζήσει όλα αυτά τα χρόνια, το πρώτο παιδί το μεγαλώσαμε σχεδόν μαζί, όταν έμενα κι εγώ στην Καλαμάτα», είπε η αδελφή της Βασιλικής, ενώ για τα δύο παιδιά του ζευγαριού δήλωσε «είναι πλέον μαζί μου» και «κατά κάποιο τρόπο έχουν μάθει τι συνέβη τη Δευτέρα στο σπίτι τους».

Σήμερα, Τετάρτη 3/6, θα πραγματοποιηθεί η κηδεία της 39χρονης, ενώ αύριο, Πέμπτη (04/06), αναμένεται να απολογηθεί ο 41χρονος κατηγορούμενος.