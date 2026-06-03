Για τη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα μίλησε το πρωί της Τετάρτης 3/6 η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου. Όπως χαρακτηριστικά τόνισε, τα έως τώρα ευρήματα της έρευνας και τα πρώτα στοιχεία από την ιατροδικαστική εξέταση καταδεικνύουν πως το θύμα δέχτηκε μια εξαιρετικά βίαιη επίθεση και προσπάθησε να αμυνθεί.

«Είναι ξεκάθαρο τι συνέβη, ακόμη και εάν ο κατηγορούμενος κάνει λόγο για άμυνα. Ένας άνθρωπος που τραυματίζεται θανάσιμα με τόσα πολλά τραύματα και φέρει και αμυντικά τραύματα δεν μπορεί να είναι επιτιθέμενος. Προσπάθησε να αμυνθεί στην επίθεση που έγινε. Ερευνάται εάν δέχτηκε και ξυλοδαρμό. Φέρει πολλά τραύματα, η σορός είναι σε πολύ κακή κατάσταση», επεσήμανε η Κωνσταντία Δημογλίδου μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Όπως εξήγησε το πιο δύσκολο κομμάτι ήταν το να απομακρυνθούν τα παιδιά από την οικία χωρίς να αντιληφθούν τι έχει γίνει λέγοντας: «Οι αστυνομικοί εντόπισαν τα παιδιά να κοιμούνται σε διπλανό δωμάτιο και τα μετέφεραν με εξαιρετική προσοχή, ώστε να μην έρθουν σε επαφή με τις εικόνες που αντίκρισαν οι ίδιοι στον χώρο του εγκλήματος».

Η 39χρονη

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., μέχρι στιγμής δεν προκύπτει ότι τα παιδιά αντιλήφθηκαν τι συνέβη. «Δεν φαίνεται να έχουν αντιληφθεί κάτι, ούτε ανέφεραν κάτι τέτοιο», είπε, εξηγώντας ότι το έγκλημα διαπράχθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες, όταν τα παιδιά κοιμόνταν.

Αναφερόμενη στις πληροφορίες περί πιθανής χορήγησης ουσίας στα παιδιά, η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. εξήγησε ότι, όταν ανήλικοι μεταφέρονται από έναν τόπο εγκλήματος ή από κακοποιητικό περιβάλλον σε νοσοκομείο κατόπιν εισαγγελικής εντολής, υποβάλλονται σε συγκεκριμένο κύκλο ιατρικών εξετάσεων. Όπως διευκρίνισε, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι τους χορηγήθηκε κάποια ουσία, ωστόσο το ενδεχόμενο εξετάζεται στο πλαίσιο των προβλεπόμενων ελέγχων.

Τα δεκάδες τραύματα και η μοναδική φορά που η γυναίκα απασχόλησε την Αστυνομία

Σύμφωνα με την Κωνσταντία Δημογλίδου, η γυναίκα έφερε δεκάδες τραύματα από μαχαίρι, καθώς και πολλά αμυντικά τραύματα, στοιχείο που, σύμφωνα με την ίδια, δείχνει ξεκάθαρα ότι δεν ήταν η επιτιθέμενη αλλά η αμυνόμενη.

Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο να είχε προηγηθεί ξυλοδαρμός πριν από τη δολοφονία, η κα Δημογλίδου ξεκαθάρισε ότι το ζήτημα παραμένει υπό διερεύνηση, καθώς η σορός της 39χρονης βρισκόταν σε πολύ κακή κατάσταση. Όπως δήλωσε, πέρα από τα θανατηφόρα χτυπήματα, υπήρχαν και άλλα τραύματα στο σώμα της, τα οποία δεν κατάφεραν να την πλήξουν, γεγονός που καταδεικνύει την ένταση της επίθεσης. Για τον λόγο αυτό αναμένονται τα πλήρη αποτελέσματα της ιατροδικαστικής έκθεσης, αν και η πρώτη εικόνα, όπως τόνισε, αποσαφηνίζει σε μεγάλο βαθμό τι συνέβη.

Η κα Δημογλίδου αποκάλυψε επίσης ότι η μοναδική φορά που η 39χρονη είχε απασχολήσει την Αστυνομία ήταν τον Νοέμβριο του 2025, όταν φιλικά της πρόσωπα ανησύχησαν επειδή δεν είχε εμφανιστεί σε προγραμματισμένο μάθημα χορού και δεν απαντούσε στις κλήσεις τους.

Τότε αστυνομικοί μετέβησαν τότε στο σπίτι της, όπου τη βρήκαν μόνη με τα παιδιά της. Σύμφωνα με την ίδια, η γυναίκα ήταν σε καλή κατάσταση και είχε δηλώσει ότι απλώς δεν επιθυμούσε να παραστεί στο μάθημα.

«Δεν υπήρχε κανένα άλλο απολύτως στοιχείο που να δείχνει ότι αντιμετώπιζε πρόβλημα ή ότι υφίστατο κακοποίηση», διαμήνυσε η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ., υπογραμμίζοντας ότι η Αστυνομία δεν είχε λάβει οποιαδήποτε καταγγελία ή ενημέρωση που να υποδηλώνει κίνδυνο για τη ζωή ή τη σωματική της ακεραιότητα.