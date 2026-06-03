Προκλητικός και αμετανόητος παραμένει ο 41χρονος λογιστής από την Καλαμάτα, επιμένοντας στην εκδοχή της… αυτοάμυνας παρά τις 45 μαχαιριές και τα δεκάδες χτυπήματα στην 39χρονη σύζυγό του, ενόψει της απολογίας του στον ανακριτή την Πέμπτη.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενδοοικογενειακή βία και τον νόμο περί όπλων.

Πλέον, με την 39χρονη Βασιλική να είναι νεκρή –θύμα της οργής του συζύγου της–, τα στόματα ανοίγουν στην Καλαμάτα και ακούγεται ότι η γυναίκα ζούσε έναν πραγματικό εφιάλτη και ότι όλοι περίμεναν πως θα συμβεί κάτι κακό. Ούτε η ίδια όμως ούτε κάποιος από το συγγενικό ή φιλικό περιβάλλον της φαίνεται πως είχαν ενημερώσει τις Αρχές, γι’ αυτό και δεν υπάρχει καταγεγραμμένη καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία.

Μάλιστα, το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. εξέδωσε και σχετική ανακοίνωση όπου αναφέρει μεταξύ άλλων ότι «οι ισχυρισμοί περί προηγούμενων καταγγελιών για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος του θύματος δεν επιβεβαιώνονται από τα στοιχεία που τηρούνται στις αρμόδιες αστυνομικές Υπηρεσίες». Γίνεται δε αναφορά στο περιστατικό του Νοεμβρίου 2025 με την επισήμανση ότι «δεν υπήρξε καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία ούτε αναφορά περί ξυλοδαρμού ή κακοποίησης της γυναίκας. Η ενημέρωση που είχε περιέλθει στην Αστυνομία αφορούσε αποκλειστικά ανησυχία τρίτων προσώπων, καθώς δεν είχε εμφανιστεί σε προγραμματισμένη δραστηριότητά της και δεν απαντούσε στις τηλεφωνικές κλήσεις τους».

Την ίδια ώρα, ένα άλλο θρίλερ είναι σε παράλληλη εξέλιξη και έχει να κάνει με τα δύο ανήλικα κοριτσάκια του ζευγαριού, ηλικίας 6 και 10 ετών, για τα οποία αναμένονται τα αποτελέσματα των αιματολογικών και βιοχημικών εξετάσεων, προκειμένου να φανεί εάν ο 41χρονος τούς είχε χορηγήσει κάποια ηρεμιστική ουσία.

Να θυμίσουμε, τέλος, ότι εντός της οικίας βρέθηκε ένα κουτί με ηρεμιστικά χάπια, για τα οποία δεν υπήρχε συνταγογράφηση και αποτελεί ένα από τα υπό διερεύνηση στοιχεία.