Νέες πληροφορίες για τη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα αναφέρουν ότι υπάρχουν υποψίες πως ο δράστης νάρκωσε τα παιδιά του πριν την άγρια δολοφονία, καθώς ήταν κοιμισμένα ακόμη και όταν απομακρύνθηκαν.

Συγκεκριμένα, τα δύο παιδιά του ζευγαριού, ηλικίας 6 και 10 ετών, δεν ξύπνησαν καθ’ όλη τη διάρκεια του φονικού, παρότι έγινε πανικός μέσα στο σπίτι, με τις φωνές να ακούγονται σε όλη τη γειτονιά.

Επίσης, πάλι δεν ξύπνησαν όταν η αστυνομία έκανε έφοδο και συνέλαβε τον πατέρα τους, με τους αστυνομικούς να τα απομακρύνουν κοιμισμένα.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, δήλωσε ότι οι αστυνομικοί φοβήθηκαν μήπως ξυπνούσαν τα δύο παιδάκια και έβλεπαν τη μητέρα τους δολοφονημένη. Ταυτόχρονα, τόνισε ότι αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, καθώς πέρα από τις παραπάνω υποψίες ότι τα παιδιά ναρκώθηκαν, στο σπίτι φέρεται να εντοπίστηκαν και σχετικά χάπια.

«Είναι περίεργο που με τόσο θόρυβο στο σπίτι τα παιδιά δεν ξύπνησαν. Τα πήραν οι αστυνομικοί αγκαλιά και είχαν άγχος όταν περνούσαν μπροστά από τη μητέρα, φανταστείτε το θέαμα να είχαν ανοιχτά τα ματάκια τους να βλέπανε τη μητέρα τους σφαγμένη», είπε χαρακτηριστικά στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα».

«Οι γιατροί θέλουν να γίνουν τοξικολογικές, μήπως αυτός ο πατέρας που είναι ικανός για όλα, μήπως τους έδωσε κάποια ουσία», πρόσθεσε στη συνέχεια.