Τις φήμες που τον ήθελαν να βρίσκεται σε τροχιά σύγκρουσης με τον Νότη Σφακιανάκη σχολίασε ο Αντώνης Ρέμος, προχωρώντας παράλληλα σε μια βαθιά αναδρομή για τα τριάντα χρόνια της πορείας του στη δισκογραφία.

Ο ερμηνευτής βρέθηκε καλεσμένος του Τάσου Τρύφωνος για την εκπομπή «Τετ α Τετ» του Alpha Κύπρου, η οποία θα μεταδοθεί το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 23:00. Κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής συνάντησης, αναφέρθηκε εκτενώς στα δημοσιεύματα του παρελθόντος που τον παρουσίαζαν σε κόντρα με τον συνάδελφό του, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στον άνθρωπο που καθόρισε τα επαγγελματικά του βήματα, τη Μαρινέλλα, φέρνοντας στη μνήμη του τη φορτισμένη νύχτα στο Ηρώδειο.

«Η Μαρινέλλα πέρα από την αγάπη μου, ένιωθε και μία ασφάλεια δίπλα μου. Η βραδιά στο Ηρώδειο ήταν μία βραδιά και που θέλω να θυμάμαι και που δε θέλω να θυμάμαι. Αν μπορούσαμε να έχουμε τη δυνατότητα να επιλέξουμε πώς θα φύγουμε, η Μαρινέλλα θα επέλεγε αυτό εκείνη τη στιγμή», εξομολογήθηκε ο καλλιτέχνης.

Η μετανάστευση και τα εμπόδια μέχρι την καταξίωση

Η συζήτηση στράφηκε και στα πρώτα στάδια της ζωής του, με τον Αντώνη Ρέμο να περιγράφει τις προσωπικές του δοκιμασίες πριν καταφέρει να φτάσει στην πρώτη γραμμή της μουσικής σκηνής.

Ο τραγουδιστής αναφέρθηκε στα βιώματα της παιδικής του ηλικίας στη Γερμανία, στον χωρισμό των γονιών του που τον επηρέασε, καθώς και στις αντικειμενικές δυσκολίες που χρειάστηκε να προσπεράσει προκειμένου να χτίσει την επαγγελματική του διαδρομή.

Η καθημερινή ζωή με την Υβόννη Μπόσνιακ

Στο τελευταίο μέρος της συνέντευξης, ο Αντώνης Ρέμος εστίασε στην προσωπική του ευτυχία, αφήνοντας για λίγο στην άκρη τις επαγγελματικές του δραστηριότητες.

Ο ερμηνευτής έκανε μια τρυφερή αναφορά στη σύζυγό του, Υβόννη Μπόσνιακ, αλλά και στη μονάκριβη κόρη τους, Ελένη, αποκαλύπτοντας άγνωστες λεπτομέρειες για τη μεταξύ τους σχέση και τον τρόπο που διαχειρίζονται την καθημερινότητά τους στο σπίτι.