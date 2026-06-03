Στην κορυφή του βάθρου στο 12ο Posidonia Cup ανέβηκε ο Παύλος Ντε Γκρες, συμμετέχοντας με το σκάφος «ΑΙΟΛΟΣ» στην κορυφαία αθλητική διοργάνωση που διεξήχθη στον κόλπο του Φαλήρου, λίγο πριν από την επίσημη έναρξη της διεθνούς έκθεσης «Ποσειδώνια 2026».

Έχοντας αναλάβει καθήκοντα skippers μαζί με τον Γιώργο Προκοπίου, οδήγησαν το ιστιοπλοϊκό στην κατάκτηση της πρώτης θέσης κατά τη διάρκεια των αγώνων που πραγματοποιήθηκαν στις 29 Μαΐου 2026.

Credits: Nikolas Kominis\Studio Kominis

Η συγκεκριμένη επικράτηση φέρνει ξανά στο προσκήνιο τους ισχυρούς δεσμούς της οικογένειας με το άθλημα, καθώς ο πατέρας του, ο μετέπειτα βασιλιάς Κωνσταντίνος, είχε γράψει τη δική του ιστορία στις διεθνείς θάλασσες.

Το χρυσό μετάλλιο του 1960 και η ολυμπιακή ιστορία

Η ενασχόληση με τα πανιά αποτελεί σταθερά για την οικογένεια, με αποκορύφωμα τις 8 Σεπτεμβρίου του 1960, όταν ο τότε διάδοχος του θρόνου Κωνσταντίνος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στην ιστιοπλοΐα κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων της Ρώμης.

Ενεργώντας ως πηδαλιούχος του σκάφους, ο Κωνσταντίνος είχε στο πλευρό του ως μέλη του πληρώματος τον Οδυσσέα Εσκιτζόγλου και τον Γιώργο Ζαΐμη. Η επιτυχία εκείνη είχε ιδιαίτερη σημασία για τα ελληνικά χρώματα, καθώς αποτελούσε το πρώτο χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο που κέρδιζε η χώρα μετά το 1912, χρονιά κατά την οποία ο Κώστας Τσικλητήρας είχε πάρει δύο μετάλλια στη Στοκχόλμη.

Στην ολυμπιακή αποστολή του 1960 υπήρχε και άλλη οικογενειακή συμμετοχή, αφού η αδελφή του Κωνσταντίνου, η πριγκίπισσα Σοφία που μετέπειτα έγινε βασίλισσα της Ισπανίας, βρισκόταν στη Ρώμη ως αναπληρωματικό μέλος του συγκεκριμένου πληρώματος.