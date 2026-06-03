Ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε νέες δηλώσεις σχετικά με το Ιράν την Τετάρτη, σχολιάζοντας τις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, συνδυάζοντας αναφορές σε πιθανή συμφωνία με σκληρές τοποθετήσεις για το ενδεχόμενο στρατιωτικής κλιμάκωσης.

Από το Οβάλ Γραφείο, μετά την υπογραφή εκτελεστικού διατάγματος και απαντώντας σε δημοσιογράφους, υποστήριξε ότι το Ιράν βρίσκεται κοντά στην υπογραφή συμφωνίας για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Trump on Iran:



In theory, they are pretty close to signing the paper.



On what you saw for the last few nights: it takes two to tango. pic.twitter.com/j6z0PjP8ve — Clash Report (@clashreport) June 3, 2026

«Βρίσκονται αρκετά κοντά στο να υπογράψουν ένα έγγραφο», είπε, προσθέτοντας ότι «έχουμε στην πραγματικότητα πολύ καλές σχέσεις μαζί τους». Παράλληλα σημείωσε ότι «χρειάζονται δύο για να χορέψεις τάνγκο», τονίζοντας πως η πρόοδος στις συνομιλίες απαιτεί διάθεση και από τις δύο πλευρές, ενώ εκτίμησε ότι εξελίξεις μπορεί να υπάρξουν «μέσα στο Σαββατοκύριακο».

Trump on Iran:



The negotiation itself is going very well… It might not happen, but if it happens, it might happen over the weekend. pic.twitter.com/ukx5OhvXAP — Clash Report (@clashreport) June 3, 2026

Σε άλλη του τοποθέτηση, αναφέρθηκε στο εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν, το οποίο βρίσκεται βαθιά μέσα στις πυρηνικές εγκαταστάσεις της χώρας, λέγοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες σκοπεύουν κάποια στιγμή να προχωρήσουν σε επιχείρηση για την απόκτησή του. «Όπως έχουν τα πράγματα τώρα, θα μπούμε κάποια στιγμή στο όχι πολύ μακρινό μέλλον», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «είναι πολύ δύσκολο να αποκτηθεί αυτό το υλικό, αλλά παρ’ όλα αυτά το θέλω». Διευκρίνισε ωστόσο ότι δεν θα προχωρούσε σε τέτοια ενέργεια όσο υπάρχει ακόμη σύγκρουση με το Ιράν, λέγοντας ότι «όταν τελειώσει αυτό, όπως συμφωνείται προς το παρόν, θα μπούμε μαζί τους, θα το πάρουμε και θα το καταστρέψουμε».

Trump on Iran attacking Kuwait:



There is a reason for everything, and we hit them pretty hard… They were slightly provoked; they were reciprocating. pic.twitter.com/VvIgyJHb3m — Clash Report (@clashreport) June 3, 2026

Αναφερόμενος στις επιθέσεις στο Κουβέιτ, υποστήριξε ότι υπήρξε αμοιβαία κλιμάκωση. «Υπάρχει λόγος για τα πάντα και τους χτυπήσαμε αρκετά σκληρά… προκλήθηκαν σε κάποιο βαθμό, αντέδρασαν».

Για τις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη είπε ότι «η ίδια η διαπραγμάτευση πηγαίνει πολύ καλά… μπορεί να μην συμβεί, αλλά αν συμβεί, μπορεί να γίνει μέσα στο Σαββατοκύριακο».

Trump on Iran:



We could go another 2–3 weeks and wipe everybody out. Very easy to do.



But if we can get something down in writing that will accomplish the same thing without killing everybody, I would like to do that. pic.twitter.com/6StRHrcjRR — Clash Report (@clashreport) June 3, 2026

Σε πιο επιθετικό τόνο ανέφερε ότι «μπορούμε να συνεχίσουμε για άλλες δύο με τρεις εβδομάδες και να τους εξαφανίσουμε όλους. Πολύ εύκολο να γίνει. Αλλά αν μπορούμε να γράψουμε κάτι που να πετυχαίνει το ίδιο αποτέλεσμα χωρίς να σκοτώνουμε όλους, θα το προτιμούσα».

Trump on Iran:



In that part of the world, a ceasefire is when you are shooting in a more moderate manner. pic.twitter.com/0mLQXf9mW8 — Clash Report (@clashreport) June 3, 2026

Σχολιάζοντας την έννοια της εκεχειρίας στην περιοχή, είπε ότι «σε εκείνο το μέρος του κόσμου, η εκεχειρία σημαίνει ότι πυροβολείς με λίγο πιο μετριοπαθή τρόπο».

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ερωτηθείς από δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο για το Στενό του Ορμούζ, το οποίο σύμφωνα με τις αναφορές παραμένει υπό ιρανικό έλεγχο, αναφέρθηκε στις προσπάθειες των διαπραγματευτών των ΗΠΑ να διαχωρίσουν το ζήτημα της θαλάσσιας οδού από τις ευρύτερες εχθροπραξίες μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Όπως υποστήριξε, η επαναλειτουργία του στενού θα μπορούσε να γίνει άμεσα με την υπογραφή του μνημονίου κατανόησης ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη.

«Θα ανοίξει αμέσως μόλις υπογραφεί το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.