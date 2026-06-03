Το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο «Νήσος Ρόδος» αναχώρησε από το λιμάνι της Μυτιλήνης, αφού προηγουμένως ολοκληρώθηκε η διαδικασία απεμπλοκής του κάβου από δύτη και πραγματοποιήθηκαν οι απαιτούμενοι έλεγχοι ασφαλείας.

Μετά την αποκατάσταση του προβλήματος, το πλοίο συνέχισε κανονικά το προγραμματισμένο δρομολόγιό του προς Χίο και στη συνέχεια προς Πειραιά.

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα κατά τη διάρκεια των χειρισμών απόδεσης, προκλήθηκε θραύση του κάβου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας 50χρονος καβοδέτης στα κάτω άκρα ο οποίος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης, όπου του παρασχέθηκε η απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Μετά την απεμπλοκή του κάβου από δύτη και την επιθεώρηση του σημείου, το πλοίο έλαβε το απαιτούμενο πιστοποιητικό αξιοπλοΐας από τον παρακολουθούντα νηογνώμονα και έλαβε άδεια συνέχισης του ταξιδιού του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του δρομολογίου, το «Νήσος Ρόδος» μεταφέρει 211 επιβάτες, 22 Ι.Χ. οχήματα, 40 φορτηγά, έξι δίκυκλα και ένα λεωφορείο.