Η επικείμενη συγκέντρωση περίπου 5.000 μελών των Hells Angels στην Ηγουμενίτσα, από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου, έχει σημάνει συναγερμό στις ελληνικές Αρχές.

Δεν πρόκειται για μια συνηθισμένη συνάντηση μοτοσικλετιστών. Οι Hells Angels, γνωστοί και ως «Άγγελοι της Κολάσεως», είναι η πιο αναγνωρίσιμη και αμφιλεγόμενη λέσχη μοτοσικλετιστών στον κόσμο. Για τους ίδιους, είναι μια διεθνής «αδελφότητα» ανθρώπων με κοινή κουλτούρα τη μηχανή, την πίστη στην ομάδα και την ανεξαρτησία. Για πολλές διωκτικές αρχές, όμως, σε ΗΠΑ, Ευρώπη και Καναδά, αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα outlaw motorcycle club με ιστορικές διασυνδέσεις με βία, εκβιασμούς, όπλα και διακίνηση ναρκωτικών.

Αυτός είναι και ο λόγος που η παρουσία τους στην Ελλάδα παρακολουθείται με ιδιαίτερη προσοχή.

Η συνάντηση στην Ηγουμενίτσα

Η μεγάλη συγκέντρωση αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην περιοχή της Ηγουμενίτσας, με επίκεντρο το Κάμπινγκ Δρέπανο.

Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, σημαντικός αριθμός συμμετεχόντων αναμένεται να φτάσει ακτοπλοϊκώς μέσω του λιμανιού της Ηγουμενίτσας. Μάλιστα, αναφορές κάνουν λόγο για περίπου 2.500 μέλη που θα ξεκινήσουν από την Ανκόνα της Ιταλίας με προορισμό τη Θεσπρωτία.

Άλλοι συμμετέχοντες εκτιμάται ότι θα φτάσουν αεροπορικώς στη Θεσσαλονίκη και από εκεί θα μετακινηθούν με μισθωμένα οχήματα προς την Ηγουμενίτσα.

Η επιλογή της περιοχής δεν είναι τυχαία. Η Ηγουμενίτσα, λόγω του λιμανιού της και της σύνδεσης με την Ιταλία, αποτελεί φυσική πύλη εισόδου για επισκέπτες από την Ευρώπη. Ταυτόχρονα, όμως, αυτή ακριβώς η γεωγραφική θέση αυξάνει τις απαιτήσεις αστυνόμευσης, ελέγχων και συντονισμού μεταξύ ΕΛ.ΑΣ., Λιμενικού και τελωνειακών αρχών.

Γιατί ανησυχούν οι Αρχές

Η κινητοποίηση των ελληνικών υπηρεσιών δεν οφείλεται μόνο στον αριθμό των συμμετεχόντων.

Οφείλεται κυρίως στο διεθνές ιστορικό των Hells Angels και στο γεγονός ότι μέλη ή παραρτήματα της οργάνωσης έχουν απασχολήσει κατά καιρούς διωκτικές αρχές σε πολλές χώρες.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το υπουργείο Δικαιοσύνης κατατάσσει τους Hells Angels στις Outlaw Motorcycle Gangs, μια κατηγορία οργανώσεων που οι αμερικανικές αρχές συνδέουν με σοβαρή εγκληματική δραστηριότητα. Στα σχετικά προφίλ των αμερικανικών υπηρεσιών αναφέρονται υποθέσεις ναρκωτικών, εκβιασμών, ξεπλύματος χρήματος, επιθέσεων, ανθρωποκτονιών και κλοπών μοτοσικλετών.

Στην Ευρώπη, οι Hells Angels έχουν βρεθεί στο μικροσκόπιο αστυνομικών και δικαστικών αρχών σε αρκετές χώρες. Στην Ολλανδία, η οργάνωση απαγορεύτηκε δικαστικά το 2019, με το δικαστήριο να κρίνει ότι η δράση της αντίκειται στη δημόσια τάξη.

Η εικόνα αυτή δεν σημαίνει ότι κάθε μέλος που θα φτάσει στην Ελλάδα εμπλέκεται σε παράνομες δραστηριότητες. Σημαίνει, όμως, ότι οι Αρχές αντιμετωπίζουν τέτοιες συγκεντρώσεις με αυξημένη επιχειρησιακή προσοχή, επειδή το παρελθόν της οργάνωσης σε διεθνές επίπεδο δεν επιτρέπει εφησυχασμό.

Η προηγούμενη συγκέντρωση και το περιστατικό που δεν ξεχάστηκε

Η περιοχή της Ηγουμενίτσας έχει ξαναζήσει μεγάλη συγκέντρωση των Hells Angels περίπου πριν από μία δεκαετία.

Εκείνη η παρουσία είχε αφήσει πίσω της ένα ιδιαίτερα βαρύ περιστατικό: τον θανάσιμο ξυλοδαρμό ενός 41χρονου Έλληνα. Το γεγονός αυτό παραμένει βασικός λόγος για τον οποίο η φετινή διοργάνωση αντιμετωπίζεται με ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας.

Οι ελληνικές υπηρεσίες θέλουν να αποφύγουν οποιαδήποτε επανάληψη βίαιου επεισοδίου, είτε μεταξύ συμμετεχόντων είτε με κατοίκους ή επισκέπτες της περιοχής.

Από την Καλιφόρνια σε όλο τον κόσμο

Οι Hells Angels ιδρύθηκαν στην Καλιφόρνια το 1948, στην περιοχή Fontana/San Bernardino.

Η ονομασία τους συνδέεται με την αμερικανική στρατιωτική και κινηματογραφική κουλτούρα της εποχής, καθώς το «Hell’s Angels» είχε χρησιμοποιηθεί ως τίτλος ταινίας για πιλότους του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά και ως προσωνύμιο πληρωμάτων βομβαρδιστικών στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Από μια τοπική λέσχη μοτοσικλετιστών στη μεταπολεμική Καλιφόρνια, οι Hells Angels εξελίχθηκαν σταδιακά σε διεθνές δίκτυο.

Το 1961 εμφανίστηκε το πρώτο παράρτημα εκτός ΗΠΑ, στη Νέα Ζηλανδία. Το 1969 η οργάνωση απέκτησε παρουσία και στην Ευρώπη, με τα πρώτα παραρτήματα στο Λονδίνο. Από εκεί και πέρα, η εξάπλωση ήταν σταδιακή αλλά συνεχής, με παρουσία σε πολλές χώρες της Ευρώπης, στη Βόρεια και Νότια Αμερική, στην Αυστραλία, στη Νέα Ζηλανδία και αλλού.

Η εικόνα, τα σύμβολα και η εσωτερική κουλτούρα

Οι Hells Angels έχουν χτίσει μια πολύ ισχυρή ταυτότητα γύρω από τη μοτοσικλέτα, την αφοσίωση στην ομάδα και την έννοια της «αδελφότητας».

Τα μέλη τους συνδέονται παραδοσιακά με μεγάλου κυβισμού μοτοσικλέτες Harley-Davidson, δερμάτινα γιλέκα και τα λεγόμενα «χρώματα», δηλαδή τα διακριτικά της λέσχης που φέρουν στην πλάτη.

Το πιο γνωστό σύμβολο της οργάνωσης είναι το «Death Head», το φτερωτό κρανίο που αποτελεί το εμβληματικό έμβλημα των Hells Angels. Για τα μέλη, τα διακριτικά δεν είναι απλώς ένδυση. Είναι ένδειξη ταυτότητας, ιεραρχίας και αναγνώρισης μέσα στο διεθνές δίκτυο.

Στο οικοσύστημα της οργάνωσης εμφανίζεται συχνά και ο αριθμός «81», ο οποίος παραπέμπει στα γράμματα H και A, δηλαδή Hells Angels. Το 8 αντιστοιχεί στο H και το 1 στο A, με βάση τη θέση των γραμμάτων στο λατινικό αλφάβητο.

Η ένταξη στην οργάνωση θεωρείται αυστηρά ελεγχόμενη. Δεν αρκεί κάποιος να οδηγεί μοτοσικλέτα ή να δηλώνει φίλος της λέσχης. Υπάρχουν στάδια γνωριμίας, δοκιμασίας και αποδοχής, ενώ η πλήρης ιδιότητα μέλους δίνεται μόνο όταν η ομάδα εγκρίνει τον υποψήφιο.

Πώς είναι οργανωμένοι

Οι Hells Angels λειτουργούν μέσα από τοπικά παραρτήματα, γνωστά ως «chapters» ή «charters».

Κάθε τοπική λέσχη έχει δική της εσωτερική δομή, με θέσεις όπως πρόεδρος, αντιπρόεδρος, γραμματέας, ταμίας, υπεύθυνος ασφαλείας και road captain, δηλαδή πρόσωπο που οργανώνει τις μετακινήσεις της ομάδας.

Η δομή αυτή δίνει την εικόνα ενός οργανωμένου, ιεραρχημένου δικτύου, χωρίς απαραίτητα να υπάρχει ένα κλασικό μοντέλο αρχηγού που διοικεί όλο τον κόσμο. Η ισχύς των Hells Angels βρίσκεται περισσότερο στη διεθνή αναγνωρισιμότητα, στην πειθαρχία των μελών, στα τοπικά παραρτήματα και στις διεθνείς συναντήσεις που επιβεβαιώνουν την ενότητα του δικτύου.

Σε αρκετές χώρες, γύρω από τους Hells Angels υπάρχουν και υποστηρικτικές ομάδες ή λέσχες που κινούνται κοντά στο οικοσύστημά τους. Αυτές οι ομάδες λειτουργούν συχνά ως κοινωνικός, οργανωτικός ή συμβολικός περίγυρος της κύριας λέσχης.

Οι Hells Angels στην Ελλάδα

Η παρουσία των Hells Angels στην Ελλάδα δεν είναι καινούργια. Σύμφωνα με δημοσιευμένα στοιχεία και παλαιότερες αναφορές, η ελληνική παρουσία της οργάνωσης άρχισε να διαμορφώνεται τη δεκαετία του 1990. Σταδιακά δημιουργήθηκαν ελληνικά σχήματα που συνδέθηκαν με το διεθνές δίκτυο των Hells Angels, ενώ η χώρα άρχισε να εμφανίζεται στον χάρτη της οργάνωσης.

Στην Ελλάδα, η οργάνωση έχει αποκτήσει κατά καιρούς δημόσια παρουσία μέσα από εκδηλώσεις, συγκεντρώσεις, μοτοπορείες και δράσεις υποστηρικτών. Παράλληλα, όμως, η δραστηριότητα γύρω από τέτοιες λέσχες έχει βρεθεί και στο ενδιαφέρον αστυνομικών και υπηρεσιών ασφαλείας.

Η τωρινή συγκέντρωση στην Ηγουμενίτσα είναι από τις μεγαλύτερες που έχουν συνδεθεί με τους Hells Angels στην Ελλάδα, κυρίως λόγω του αριθμού των συμμετεχόντων και της διεθνούς προέλευσής τους.

Το παγκόσμιο προφίλ που ανησυχεί τις υπηρεσίες

Οι Hells Angels έχουν περάσει εδώ και δεκαετίες από τη σφαίρα της μοτοσικλετιστικής κουλτούρας στη σφαίρα της διεθνούς αστυνομικής παρακολούθησης.

Σε χώρες όπως οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Ολλανδία, η Γερμανία, η Ισπανία και η Αυστραλία, μέλη ή συνδεδεμένα πρόσωπα έχουν βρεθεί αντιμέτωπα με σοβαρές υποθέσεις.

Οι κατηγορίες που έχουν καταγραφεί διεθνώς περιλαμβάνουν, κατά περίπτωση, διακίνηση ναρκωτικών, παράνομη οπλοκατοχή, εκβιασμούς, επιθέσεις, ανθρωποκτονίες, ξέπλυμα χρήματος και σύγκρουση με αντίπαλες λέσχες ή εγκληματικά δίκτυα.

Τα τελευταία χρόνια, οι υποθέσεις δεν έχουν εξαφανιστεί. Στις ΗΠΑ, το 2024, μέλη των Hells Angels και των Red Devils αντιμετώπισαν κατηγορίες για συμμετοχή σε βίαιη εγκληματική επιχείρηση. Στον Καναδά, το 2026, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στο Μανιτόμπα συνδέθηκε με δίκτυο ναρκωτικών στο οποίο οι αρχές ανέφεραν διασυνδέσεις με υψηλόβαθμα πρόσωπα εγκληματικών οργανώσεων, μεταξύ αυτών και με το περιβάλλον των Hells Angels.

Αυτές οι υποθέσεις είναι ο λόγος για τον οποίο κάθε μεγάλη διεθνής μετακίνηση μελών αντιμετωπίζεται ως γεγονός αυξημένου ενδιαφέροντος από τις Αρχές.

Τι μέτρα λαμβάνονται στην Ηγουμενίτσα

Οι ελληνικές υπηρεσίες προετοιμάζονται με πολυεπίπεδο σχέδιο.

Η Αστυνομική Διεύθυνση Θεσπρωτίας αναμένεται να ενισχυθεί με δυνάμεις από γειτονικές περιοχές, ενώ στην Ηγουμενίτσα θα μεταβεί και κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας, καθώς θεωρείται το βασικό σημείο εισόδου μεγάλου αριθμού συμμετεχόντων. Εκεί αναμένεται αυξημένη παρουσία Λιμενικού, τελωνειακών αρχών και αστυνομικών δυνάμεων.

Παράλληλα, έχουν ενεργοποιηθεί δίαυλοι ανταλλαγής πληροφοριών με υπηρεσίες άλλων ευρωπαϊκών χωρών, ώστε οι ελληνικές Αρχές να γνωρίζουν εάν ανάμεσα στους συμμετέχοντες υπάρχουν πρόσωπα υψηλού ενδιαφέροντος.

Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται κυρίως σε ζητήματα ναρκωτικών, πιθανών επεισοδίων, μετακινήσεων, συμπεριφοράς ομάδων και αποτροπής συγκρούσεων.

Ο στόχος είναι να υπάρξει διακριτική αλλά αποτελεσματική επιτήρηση. Να αποφευχθεί η εικόνα ανεξέλεγκτης παρουσίας, αλλά και να μη δημιουργηθεί κλίμα έντασης που θα μπορούσε να λειτουργήσει αντίστροφα.