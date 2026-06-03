Μία σοκαριστική δικαστική υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην Φλόριντα, όπου γονείς 6χρονης μαθήτριας κατηγορούν ακριβό ιδιωτικό χριστιανικό σχολείο ότι απέτυχε να προστατεύσει την κόρη τους από επαναλαμβανόμενη σεξουαλική κακοποίηση από άλλο παιδί, πριν τελικά αποβάλει τη μικρή και κινηθεί νομικά εναντίον της οικογένειας.

Η αγωγή κατατέθηκε κατά του Creation Village World School στην περιοχή Celebration και περιγράφει μια εφιαλτική κατάσταση που, σύμφωνα με τους γονείς, διήρκεσε περίπου δύο χρόνια, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

Όπως αναφέρεται στα δικαστικά έγγραφα, η μικρή δεχόταν φιλιά και ανάρμοστα αγγίγματα από άλλο παιδί πίσω από μια παιδική κατασκευή τύπου «πειρατικό καράβι» κατά τη διάρκεια του διαλείμματος. Η οικογένεια υποστηρίζει ότι το σχολείο όχι μόνο δεν κατάφερε να σταματήσει τα περιστατικά, αλλά δεν επιτηρούσε επαρκώς τα παιδιά, με εκπαιδευτικούς και προσωπικό να είναι, όπως καταγγέλλεται, «απασχολημένοι με τα κινητά τους».

Στην αγωγή αναφέρεται ακόμη ότι μία δασκάλα προσχολικής ηλικίας φέρεται να είχε εφαρμόσει «πολιτική μη αναφοράς», αποθαρρύνοντας τους μαθητές από το να λένε στους γονείς τους τι συμβαίνει στο σχολείο.

Σύμφωνα με την οικογένεια, η κατάσταση είχε σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία και την ψυχολογία της μικρής. Το παιδί υπέφερε από συνεχείς ουρολοιμώξεις, έντονους πονοκεφάλους και πόνους στο στομάχι, ενώ είχε αρχίσει να αρνείται να πηγαίνει στο σχολείο, του οποίου τα δίδακτρα αγγίζουν τα 14.000 δολάρια τον χρόνο.

Ο πατέρας της μικρής δήλωσε ότι επί μήνες οι γιατροί δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι προκαλούσε τα συμπτώματα. «Πηγαίναμε συνεχώς σε εξετάσεις και δοκιμάζαμε νέα φάρμακα. Οι γιατροί μάς έλεγαν ότι δεν βρίσκουν τίποτα. Φτάσαμε να φοβόμαστε ακόμη και για καρκίνο ή όγκο στον εγκέφαλο», ανέφερε.

Τελικά, σύμφωνα με τους γονείς, η 6χρονη αποκάλυψε τι συνέβαινε στο σχολείο και εκείνοι ενημέρωσαν αμέσως τη διοίκηση τον Νοέμβριο του 2025. Η οικογένεια υποστηρίζει ότι αρχικά έλαβε διαβεβαιώσεις πως οι καταγγελίες θα διερευνώνταν πλήρως. Ωστόσο, έναν μήνα αργότερα, το σχολείο απέβαλε τη μικρή μαθήτρια.

Girl, 6, claims sex assault at ritzy Christian school – but academy sues her parents with absurd explanation https://t.co/6r7mq1u0vh pic.twitter.com/Doe26B1j2s — New York Post (@nypost) June 2, 2026

Στη συνέχεια κατέθεσε ανταγωγή κατά των γονιών, κατηγορώντας τους ότι χρησιμοποιούν «ψευδείς και παραπλανητικούς ισχυρισμούς» που έπληξαν τη φήμη του σχολείου. Στα δικαστικά έγγραφα, το ίδρυμα ισχυρίζεται ότι οποιαδήποτε επαφή ανάμεσα στα δύο παιδιά ήταν «ακούσια» και ότι το παιδί που κατηγορείται «δεν έχει την αναπτυξιακή ικανότητα να διαπράξει σεξουαλική κακοποίηση».

Παράλληλα, το σχολείο κατηγορεί τους γονείς της μικρής για παραμέληση, λέγοντας ότι δεν της είχαν διδάξει σωστή υγιεινή και σωστές συνήθειες στην τουαλέτα, κάτι που, σύμφωνα με το ίδρυμα, εξηγεί τις επαναλαμβανόμενες ουρολοιμώξεις. Οι γονείς πάντως περιγράφουν μια δραματική αλλαγή στη συμπεριφορά της κόρης τους πριν αποκαλυφθεί η υπόθεση.

Όπως λένε, η μικρή είχε αρχίσει να φοβάται τα πάντα, να βλέπει συχνούς εφιάλτες και να κάνει τα πάντα για να αποφύγει το σχολείο. Η μητέρα της δήλωσε ότι πλέον το παιδί βρίσκεται σε ψυχοθεραπεία και προσπαθεί σταδιακά να επιστρέψει στην καθημερινότητά του.

«Γαντζώνεται πάνω μου από φόβο. Ακόμη και στο μάθημα χορού δυσκολεύεται να πάει», είπε χαρακτηριστικά. Παράλληλα σημείωσε ότι η θεραπεία τη βοηθά να ξαναβρεί σιγά σιγά την αυτοπεποίθησή της και να επιστρέψει σε δραστηριότητες που αγαπούσε πριν από όλα όσα συνέβησαν.

Η οικογένεια ζητά αποζημίωση άνω των 50.000 δολαρίων και δίκη με ενόρκους. Η υπόθεση αναμένεται να εκδικαστεί τον Μάρτιο του 2028.