Σοβαρός είναι ο τραυματισμός του παίκτη του ελληνικού Survivor στον Άγιο Δομίνικο. Ανακοίνωση της Acun Medya αναφέρει ότι ο τραυματισμός σημειώθηκε εκτός αγωνίσματος, την ώρα που ο ίδιος είχε πάει για ψάρεμα με ψαροντούφεκο. Ο παίκτης χτυπήθηκε από τουριστικό σκάφος και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο.

Από την πρώτη στιγμή υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση για τη διακομιδή και την περίθαλψή του, ενώ οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το περιστατικό, όπως αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση.

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, αναφέρθηκε στην κατάσταση της υγείας του παίκτη, στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1 και σημείωσε ότι οι ελληνικές Αρχές έχουν ήδη ενημερωθεί για το περιστατικό, ωστόσο προς το παρόν δεν κρίνεται εφικτός ο άμεσος επαναπατρισμός του νεαρού λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του.

Παράλληλα, τόνισε πως η Ελλάδα είναι έτοιμη να προχωρήσει στη μεταφορά του μόλις αυτό καταστεί ιατρικά ασφαλές, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά: «Είμαστε έτοιμοι να τον φέρουμε ανά πάσα ώρα και στιγμή όπως κάθε Έλληνα πολίτη».

Η ιστοσελίδα noticiasenunclic.com αναφέρει για το περιστατικό πως το Πολεμικό Ναυτικό της Δομινικανής Δημοκρατίας ανακοίνωσε ότι το σκάφος με το όνομα «Adrien III» έφτασε το πρωί της Κυριακής 11 Μαΐου σε ναυπηγείο, μετά από ατύχημα που συνέβη ανοιχτά του νησιού Σαόνα, στο οποίο τραυματίστηκε σοβαρά ένας Έλληνας πολίτης.

Σύμφωνα με την αναφορά του καπετάνιου του σκάφους, Walker Nathan Polanco Morales, το σκάφος κατευθυνόταν προς το νησί Σαόνα για τουριστική εκδρομή, όταν χτύπησε κατά λάθος τον νεαρό παίκτη, ο οποίος έκανε καταδύσεις χωρίς σημαδούρα σήμανσης στην περιοχή όπου γυρίζεται το «Survivor».

Ο τραυματίας υπέστη μερικό ακρωτηριασμό του αριστερού ποδιού και σοβαρό τραύμα στον δεξιό αστράγαλο, τραυματισμοί που προκλήθηκαν από τις προπέλες των μηχανών. Έλαβε άμεση περίθαλψη από το Εθνικό Σύστημα Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών 9-1-1 και μεταφέρθηκε στο Ιατρικό Κέντρο Central Romana, όπου παραμένει υπό εξειδικευμένη φροντίδα.

Το Ναυτικό διερευνά τα αίτια του συμβάντος, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις.

«Ακρωτηριάστηκε το ένα πόδι, το άλλο έχει σοβαρό θέμα στον αστράγαλο», επιβεβαίωσε ο πατέρας του νεαρού παίκτη, σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό Mega.

«Η κατάσταση ήταν σοβαρή. Έχει περάσει το ένα 24ωρο. Ακρωτηριάστκε το ένα πόδι και το άλλο πόδι έχει σοβαρό θέμα στον αστράγαλο», είπε αρχικά ο πατέρας.

Σχετικά με το πώς έγινε το ατύχημα είπε: «Ήταν με ψαροντούφεκο. Πέρασε ένα σκάφος με δύο εξωλέμβιες μηχανές, είχε και σημαδούρα, άσχετα που γράφουν μερικοί ότι δεν είχε. Ήταν μπροστά και άλλος παίκτης και το σκάφος χτύπησε με τις προπέλες και τον γιο μου και τη σημαδούρα.

Μετά έχασε αρκετό αίμα. Έκανε περίπου 40 λεπτά να φτάσει στο νοσοκομείο. Έχασε και άλλο αίμα στην πορεία. Το ότι έζησε είναι θαύμα.

Ο πατέρας εξήγησε πως θα μεταβούν στον Άγιο Δομίνικο κάποια συγγενικά πρόσωπα του παίκτη.

Αναστέλλεται η προβολή του Survivor

Ο ΣΚΑΪ ανακοίνωσε πως «ενημερώθηκε για το σοβαρό ατύχημα που είχε ο παίκτης του Survivor στον Άγιο Δομίνικο και εκφράζει τη λύπη και την αμέριστη συμπαράστασή του στον ίδιο και την οικογένειά του.

Παρά το γεγονός ότι η παραγωγή του Survivor γίνεται αποκλειστικά υπό τον έλεγχο και την ευθύνη της Acun Medya, ο ΣΚΑΪ παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της υγείας του συμμετέχοντα και θα συμβάλει με κάθε δυνατό τρόπο στην περίθαλψή του, καθώς και στην όποια νοσηλεία και φροντίδα αποκατάστασης απαιτηθεί.

Μέχρι να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια του συμβάντος, αναστέλλεται η τηλεοπτική μετάδοση του συγκεκριμένου προγράμματος».