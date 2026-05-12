Παράταση μέχρι τέλη Αυγούστου παίρνει το πρόγραμμα «Σπίτι μου 2» ενώ μέχρι την Παρασκευή 15 Μαΐου έχουν προθεσμία οι φορολογούμενοι να υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση ώστε να εξασφαλίσουν έκπτωση 4% στον φόρο εισοδήματος, υπό την προϋπόθεση ότι θα εξοφλήσουν το σύνολο της οφειλής έως τις 31 Ιουλίου 2026.

Ο φοροτεχνικός Ηλίας Χατζηγεωργίου μίλησε το πρωί της Τρίτης 12/5 στο ΕΡΤNews και εξήγησε τα σημεία-κλειδιά για τις φορολογικές δηλώσεις, τις εκπτώσεις φόρου και τις παγίδες που απαιτούν προσοχή, ενώ παράλληλα ανακοινώθηκε παράταση για τις συμβάσεις στο πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ».

Όπως χαρακτηριστικά τόνισε η έκπτωση αφορά αποκλειστικά τις χρεωστικές δηλώσεις φυσικών προσώπων και εφαρμόζεται μόνο εφόσον η αποπληρωμή του φόρου γίνει συνολικά μέχρι το τέλος Ιουλίου.

Παράλληλα, διευκρίνισε ότι όσοι δεν προλάβουν την προθεσμία της 15ης Μαΐου δεν χάνουν πλήρως το δικαίωμα έκπτωσης.

Για δηλώσεις που θα υποβληθούν από 16 Μαΐου έως 15 Ιουνίου, η έκπτωση μειώνεται στο 3%, ενώ για δηλώσεις από 16 Ιουνίου έως 15 Ιουλίου διαμορφώνεται στο 2%. Για ορισμένες κατηγορίες φορολογουμένων, όπως μέλη προσωπικών εταιρειών με απλογραφικά βιβλία, η προθεσμία επεκτείνεται έως τις 31 Ιουλίου.

Ο κ. Χατζηγεωργίου υπογράμμισε ότι η σωστή υποβολή της δήλωσης είναι σημαντικότερη από τη μικρή διαφορά της έκπτωσης, ειδικά σε περιπτώσεις ατομικών επιχειρήσεων ή εισοδημάτων από ενοίκια, όπου απαιτείται ορθή συμπλήρωση των εντύπων Ε2 και Ε3 και πλήρης καταγραφή των οικονομικών στοιχείων.

Προσοχή στους προσυμπληρωμένους κωδικούς

Ιδιαίτερη προσοχή συνέστησε στους προσυμπληρωμένους κωδικούς, επισημαίνοντας ότι οι φορολογούμενοι θα πρέπει να διασταυρώνουν τα στοιχεία με τις βεβαιώσεις αποδοχών, τα τραπεζικά δεδομένα και τις λοιπές πληροφορίες που εμφανίζονται αυτόματα στο σύστημα.

Εξήγησε δε ότι λάθη ή παραλείψεις θα πρέπει να διορθώνονται μέσω του εργοδότη ή του αρμόδιου φορέα πριν από την οριστική υποβολή.

Ο φοροτεχνικός στάθηκε επίσης στις δηλώσεις αναδρομικών, τονίζοντας ότι πολλές φορές εμφανίζονται στους προσυμπληρωμένους κωδικούς χωρίς ο φορολογούμενος να το αντιληφθεί, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε ανάγκη υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων αργότερα. Σε ό,τι αφορά τα τεκμήρια διαβίωσης, ανέφερε ότι φέτος εφαρμόζονται αλλαγές στα νεότερης κυκλοφορίας οχήματα (που έχουν κυκλοφορήσει από το 2014 και μετά), καθώς και μειώσεις σε ορισμένες κατηγορίες κατοικιών, βάσει των πρόσφατων νομοθετικών ρυθμίσεων.

Επεσήμανε παράλληλα ότι οι φορολογούμενοι πρέπει να φροντίζουν για την επικαιροποίηση του IBAN στο Taxisnet, τόσο για πιθανές επιστροφές φόρου όσο και για την καταβολή επιδομάτων και λοιπών κρατικών ενισχύσεων.

Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, «δεν υπάρχει λόγος κάποιος να αποκρύπτει το IBAN από την ΑΑΔΕ», καθώς οι τραπεζικοί λογαριασμοί μπορούν έτσι κι αλλιώς να εντοπιστούν ηλεκτρονικά μέσω των τραπεζών.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, έχουν ήδη υποβληθεί περισσότερες από 3,2 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις, με τη διαδικασία να εξελίσσεται σημαντικά ομαλότερα σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, καθώς πλέον ισχύουν αυστηρά χρονοδιαγράμματα και κυρώσεις για τους φορείς που καθυστερούν την αποστολή βεβαιώσεων και στοιχείων. Την ίδια ώρα, εξελίξεις καταγράφονται και στο πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ», μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε ο αρχικός χρονικός περιορισμός για την ολοκλήρωση των συμβάσεων δανειοδότησης

Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, τα εγκεκριμένα στεγαστικά δάνεια που δεν θα προλάβουν να συμβασιοποιηθούν έως τις 2 Ιουνίου 2026 θα μπορούν τελικά να ολοκληρωθούν έως τις 31 Αυγούστου 2026 μέσω πόρων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Η κυβέρνηση διευκρινίζει ότι η παράταση αφορά αποκλειστικά ήδη εγκεκριμένους δικαιούχους και όχι νέες αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα. Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι οι προθεσμίες που συνδέονται με το Ταμείο Ανάκαμψης είναι απολύτως δεσμευτικές βάσει του ευρωπαϊκού πλαισίου, ενώ η παράταση κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να αποφευχθεί απώλεια πόρων και να διασφαλιστεί η ολοκλήρωση των ήδη εγκεκριμένων δανείων. Μέχρι σήμερα, το πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ» εμφανίζει υψηλή απορρόφηση, καθώς έχουν εγκριθεί 14.157 στεγαστικά δάνεια συνολικού ύψους 1,705 δισ. ευρώ, με την απορρόφηση να φτάνει το 88,7%.