Καθημερινά χρησιμοποιούμε δεκάδες προϊόντα για να κρατάμε το σπίτι καθαρό και να μυρίζει όμορφα, χωρίς να σκεφτόμαστε ιδιαίτερα τι περιέχουν. Ογκολόγοι προειδοποιούν ότι ορισμένα από αυτά μπορεί να αυξάνουν σταδιακά την έκθεσή μας σε χημικές ουσίες που συνδέονται με προβλήματα υγείας και πιθανώς με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου.

Ένα από τα προϊόντα που μπαίνουν πλέον στο μικροσκόπιο είναι τα αποσμητικά χώρου, τα οποία, σύμφωνα με έρευνες, ενδέχεται να απελευθερώνουν ουσίες που παραμένουν στον αέρα που αναπνέουμε καθημερινά. Ο στόχος, όπως ξεκαθαρίζουν ογκολόγοι στο Parade, δεν είναι να τρομοκρατηθούν οι πολίτες, αλλά να κατανοούν καλύτερα τα προϊόντα που χρησιμοποιούν, ώστε να κάνουν και πιο συνειδητές επιλογές.

Το πρόβλημα με τα αποσμητικά χώρου

Τα αρώματα λεβάντας, εσπεριδοειδών ή «φρεσκάδας» που υπάρχουν σε σπίτια, γραφεία και αυτοκίνητα δημιουργούν την αίσθηση καθαριότητας και άνεσης. Ωστόσο, οι επιστήμονες εξετάζουν πλέον τι ακριβώς εισπνέουμε όταν χρησιμοποιούμε τέτοια προϊόντα.

Σύμφωνα με ογκολόγους, πολλά αποσμητικά χώρου απελευθερώνουν πτητικές οργανικές ενώσεις (VOCs). Πρόκειται για ομάδα χημικών ουσιών στην οποία ανήκουν μεταξύ άλλων το βενζόλιο και η φορμαλδεΰδη. Επίσης οι φθαλικές ενώσεις, που περιλαμβάνονται στα αρώματα για να διατηρείται η μυρωδιά περισσότερη ώρα, έχουν συνδεθεί με διαταραχές του ενδοκρινικού συστήματος και με ορισμένες μορφές καρκίνου, όπως ο καρκίνος του μαστού.

Πρόκειται – συνολικά – για ενώσεις που δεν εξαφανίζονται αμέσως μετά τη χρήση. Μπορούν να παραμένουν στον αέρα και να αντιδρούν με άλλες ουσίες μέσα στον χώρο, δημιουργώντας επιπλέον ρύπους. Η μακροχρόνια ή η έντονη έκθεση σε υψηλά επίπεδα VOCs έχει συσχετιστεί με διάφορα προβλήματα υγείας, ενώ ορισμένες μελέτες έχουν συνδέσει αυτές τις ουσίες και με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου του πνεύμονα.

Οι ειδικοί διευκρινίζουν πάντως ότι δεν υπάρχουν ακόμη οριστικές αποδείξεις πως τα αποσμητικά χώρου προκαλούν καρκίνο στους ανθρώπους. Ωστόσο, από τη σκοπιά της μείωσης της έκθεσης, θεωρούν λογικό να περιορίζεται η χρήση τους, ιδιαίτερα σε μικρούς χώρους με κακό αερισμό.

Παράλληλα, δεν υπάρχει συγκεκριμένο όριο που να καθορίζει ποια θεωρείται «επικίνδυνη» οικιακή χρήση. Εξάλλου, ο κίνδυνος καρκίνου αναπτύσσεται σταδιακά και επηρεάζεται από πολλούς διαφορετικούς παράγοντες, όχι από ένα μόνο προϊόν.

Πώς να φρεσκάρετε τον χώρο χωρίς αποσμητικά

Πρώτη και βασική κίνηση είναι προφανώς ο απλός αερισμός του χώρου, ενώ ορισμένες φυσικές εναλλακτικές λύσεις για την απορροφητικότητα των οσμών, περιλαμβάνουν τη μαγειρική σόδα, τον ενεργό άνθρακα, τα φυσικά αρώματα από τα λουλούδια, οι βρασμένες φλούδες εσπεριδοειδών και το γαρίφαλο.

Καταληκτικά, οι ογκολόγοι επισημαίνουν ότι η πρόληψη δεν βασίζεται σε μία μόνο μεγάλη αλλαγή, αλλά στις μικρές καθημερινές επιλογές που κάνουμε με συνέπεια μέσα στα χρόνια. Σε αυτό το πλαίσιο, ο καλύτερος αερισμός του σπιτιού ή η επιλογή πιο φυσικών λύσεων για τις οσμές, μπορούν να αποτελέσουν ένα μικρό αλλά ουσιαστικό βήμα για ένα πιο υγιές περιβάλλον καθημερινότητας.