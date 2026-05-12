Το αμερικανικό Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι ένα πυρηνικό υποβρύχιο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ κατέπλευσε στο Γιβραλτάρ, σε μια σπάνια δημόσια αποκάλυψη για τη θέση ενός από τα πιο μυστικά στρατηγικά όπλα της Ουάσιγκτον, μόλις μία ημέρα αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε με ιδιαίτερα σκληρό τρόπο τη νέα ειρηνευτική πρόταση του Ιράν.

Σύμφωνα με το αμερικανικό Ναυτικό, πρόκειται για υποβρύχιο κλάσης Ohio, εξοπλισμένο με βαλλιστικούς πυραύλους – τα λεγόμενα «boomers» –, πλατφόρμες stealth σχεδιασμένες για την εκτόξευση πυρηνικών κεφαλών από τη θάλασσα.

Σε ανακοίνωσή του, το Ναυτικό επισημαίνει ότι η επίσκεψη στο λιμάνι του Γιβραλτάρ «αναδεικνύει τις δυνατότητες, την ευελιξία και τη σταθερή δέσμευση των ΗΠΑ προς τους συμμάχους τους στο ΝΑΤΟ», διευκρινίζοντας ότι το υποβρύχιο έφτασε την Κυριακή. Υπογραμμίζει επίσης ότι τα υποβρύχια κλάσης Ohio αποτελούν «μη ανιχνεύσιμα μέσα εκτόξευσης βαλλιστικών πυραύλων», προσφέροντας στις ΗΠΑ το πιο ανθεκτικό σκέλος της πυρηνικής τριάδας τους (διηπειρωτικοί πύραυλοι, στρατηγικά βομβαρδιστικά, υποβρύχια).

🇺🇸US Ohio-class submarine arrived in Gibraltar yesterday, escorted by @RNGibSqn HMS Dagger.



Το Πεντάγωνο σπανίως δίνει στη δημοσιότητα πληροφορίες για τις ακριβείς θέσεις των συγκεκριμένων υποβρυχίων, που θεωρούνται εξαιρετικά απόρρητα μέσα αποτροπής. Το Ναυτικό δεν κατονόμασε το σκάφος που βρίσκεται στο Γιβραλτάρ, ωστόσο ναυτικοί παρατηρητές εκτιμούν ότι πρόκειται για το USS Alaska, ένα από τα Ohio-class πυρηνοκίνητα υποβρύχια με βαλλιστικούς πυραύλους.

Η χρονική στιγμή της ανακοίνωσης θεωρείται ιδιαίτερα φορτισμένη, καθώς συμπίπτει με τη δημόσια απόρριψη, από τον πρόεδρο Τραμπ, της τελευταίας ιρανικής απάντησης σε αμερικανο-υποστηριζόμενη πρόταση για κατάπαυση του πυρός και αποκλιμάκωση στην περιοχή του Κόλπου και της Μέσης Ανατολής. «Μόλις διάβασα την απάντηση των λεγόμενων “εκπροσώπων” του Ιράν. Δεν μου αρέσει. Είναι απολύτως απαράδεκτη», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανεβάζοντας το θερμόμετρο της αντιπαράθεσης.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται εντός της εβδομάδας να ταξιδέψει στην Κίνα για συνάντηση με τον Σι Τζινπίνγκ, με την Ουάσιγκτον να ελπίζει ότι το Πεκίνο, το οποίο διατηρεί στενούς οικονομικούς δεσμούς με την Τεχεράνη, θα ασκήσει πίεση στο Ιράν για περισσότερη ευελιξία στις διαπραγματεύσεις. Ωστόσο, οι χρόνιες τριβές στις σινοαμερικανικές εμπορικές σχέσεις και οι αμερικανικές ανησυχίες για τον ρόλο της Κίνας στη Μέση Ανατολή ενδέχεται να δυσκολέψουν το κλίμα της επίσκεψης, παρά το γεγονός ότι ο Τραμπ συχνά μιλά με σεβασμό για τον Κινέζο ηγέτη ως «σκληρό αντίπαλο» που «αξίζει εκτίμηση»