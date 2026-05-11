Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν άλλη επιλογή πέρα από το να αποδεχθούν το «σχέδιο 14 σημείων» που έχει προτείνει η Τεχεράνη, το οποίο στοχεύει στον τερματισμό της σύρραξης.

«Δεν υπάρχει εναλλακτική», υπογράμμισε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, «παρά μόνο να αναγνωρίσουν τα δικαιώματα του ιρανικού λαού όπως αποτυπώνονται στην πρόταση 14 σημείων». «Οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση θα είναι απολύτως ατελέσφορη», δήλωσε.

There is no alternative but to accept the rights of the Iranian people as laid out in the 14-point proposal.

Any other approach will be completely inconclusive; nothing but one failure after another.

The longer they drag their feet, the more American taxpayers will pay for it. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) May 11, 2026

«Όσο περισσότερο κωλυσιεργούν, τόσο μεγαλύτερο θα είναι το τίμημα για τους αμερικανούς φορολογούμενους», συμπλήρωσε ο Γαλιμπάφ.

Η εκεχειρία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν παράμενει εύθραυστη με τον Ντόναλντ Τραμπ να ανεβάζει δραματικά τους τόνους, υποστηρίζοντας νωρίτερα ότι η συμφωνία «ζει με μηχανική υποστήριξη» και δίνοντάς της μόλις «1%» πιθανότητες να διατηρηθεί.

Q: Does the ceasefire remain in place?



TRUMP: It's unbelievably weak. After reading that piece of garbage they sent us, the ceasefire is on life support pic.twitter.com/RDgr6OdFcz — Aaron Rupar (@atrupar) May 11, 2026

Λίγο πριν μεταβεί σε προγραμματισμένο ταξίδι στην Κίνα, ο Αμερικανός πρόεδρος απέρριψε κατηγορηματικά την ιρανική απάντηση στο αμερικανικό σχέδιο προσωρινής ειρήνης, χαρακτηρίζοντάς την «απαράδεκτη», γεγονός που εντείνει το ήδη τεταμένο κλίμα στη Μέση Ανατολή. Την ίδια ώρα, το Στενό του Ορμούζ παραμένει ουσιαστικά εκτός κανονικής λειτουργίας για εβδομάδες, προκαλώντας σοβαρές αναταράξεις στις διεθνείς ροές ενέργειας και τροφοδοτώντας ανησυχίες για παρατεταμένη αστάθεια στις αγορές.

Όπως προκύπτει από τις διαθέσιμες πληροφορίες, η πρόταση που κατέθεσε η Τεχεράνη δεν ικανοποιεί ένα από τα βασικά αιτήματα της Ουάσιγκτον, που αφορά την πρόσβαση των ΗΠΑ ή της Κίνας στα υπόγεια κατάλοιπα του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος, τα οποία η αμερικανική πλευρά θεωρεί κρίσιμα για τη μελλοντική ασφάλεια της περιοχής. Ο Τραμπ φέρεται μάλιστα να χαρακτήρισε την ιρανική απάντηση «τόσο κακή» ώστε δεν τη διάβασε ολοκληρωμένα, ενώ παράλληλα προχώρησε σε σκληρές πολιτικές τοποθετήσεις προς την Τεχεράνη αλλά και προς τους συμμάχους των ΗΠΑ.

Σε αυτό το πλαίσιο, ανακοίνωσε ότι θα συγκαλέσει σύσκεψη με ανώτατους στρατιωτικούς αξιωματούχους για να εξεταστούν εναλλακτικά σενάρια δράσης σε περίπτωση οριστικής κατάρρευσης της διπλωματικής προσπάθειας.

Η εκεχειρία, που βρίσκεται σε ισχύ από τις 8 Απριλίου, έχει ήδη δοκιμαστεί από επαναλαμβανόμενα επεισόδια έντασης στον Περσικό Κόλπο, με περιστατικά παρενόχλησης και επιθέσεων σε πλοία που διέρχονται από το Στενό του Ορμούζ, μια από τις σημαντικότερες ενεργειακές αρτηρίες παγκοσμίως. Από τα τέλη Φεβρουαρίου, οπότε και ξεκίνησε η σύγκρουση, η ναυσιπλοΐα στην περιοχή διεξάγεται υπό περιορισμούς, γεγονός που έχει αυξήσει το κόστος μεταφοράς και έχει ενισχύσει την αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο CBS News ότι το Πακιστάν έχει προσφέρει ασφαλές καταφύγιο σε ιρανικά στρατιωτικά αεροσκάφη, την ώρα που λειτουργούσε ως διαμεσολαβητής μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών σε μια προσπάθεια επίτευξης μόνιμης εκεχειρίας.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, λίγο μετά την ανακοίνωση κατάπαυσης του πυρός από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στις αρχές Απριλίου, το Ισλαμαμπάντ φέρεται να επέτρεψε σε ιρανικά στρατιωτικά αεροσκάφη να καταφύγουν σε πακιστανικές αεροπορικές βάσεις, προκειμένου να προστατευθούν από πιθανές επιθέσεις του αμερικανικού στρατού.