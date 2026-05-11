Το ενδεχόμενο επαναφοράς της επιχείρησης «Σχέδιο Ελευθερία», του σχεδίου ασφαλούς διέλευσης πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, εξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με όσα δήλωσε τη Δευτέρα σε τηλεφωνική συνέντευξή του στο Fox News.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε πως το σχέδιο αυτή τη φορά ενδέχεται να έχει ευρύτερο επιχειρησιακό χαρακτήρα και να μην περιορίζεται μόνο στη συνοδεία εμπορικών πλοίων στην κρίσιμη θαλάσσια περιοχή του Περσικού Κόλπου.

Ο Τραμπ είχε παρουσιάσει για πρώτη φορά την πρωτοβουλία στις 3 Μαΐου, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, ένα από τα σημαντικότερα περάσματα για τη διεθνή αγορά πετρελαίου.

Ωστόσο, λίγες ημέρες αργότερα το σχέδιο «πάγωσε», καθώς βρισκόταν σε εξέλιξη κύκλος διπλωματικών επαφών και ειρηνευτικών συνομιλιών με την Τεχεράνη.

Μιλώντας στον δημοσιογράφο Τζον Ρόμπερτς του Fox News, ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση για την πλήρη επανενεργοποίηση του σχεδίου.

Fox News: "President Trump just spoke to our John Roberts a moment ago. He says he is now considering renewing Project Freedom, but he says this time around the US guiding ships through the Strait of Hormuz would be just one small piece of a larger military operation." pic.twitter.com/7sU70BAS7R — Aaron Rupar (@atrupar) May 11, 2026

Νέες αναφορές Τραμπ για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν

Κατά τη διάρκεια της ίδιας συνέντευξης, ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναφέρθηκε εκ νέου στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα αιχμηρή φρασεολογία.

Όπως δήλωσε, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να απομακρύνουν την «πυρηνική σκόνη» από τις πυρηνικές εγκαταστάσεις της Τεχεράνης, υποστηρίζοντας ότι βρίσκεται τόσο βαθιά θαμμένη ώστε «ούτε το ίδιο το Ιράν δεν μπορεί να την φτάσει».

Παράλληλα, παραδέχθηκε ότι δεν έχει ακόμη διαμορφωθεί συγκεκριμένο σχέδιο για τον τρόπο με τον οποίο οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να προχωρήσουν σε μια τέτοια ενέργεια. «Χρειάζεται περισσότερη συζήτηση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε για ακόμη μία φορά τη σταθερή θέση της Ουάσινγκτον απέναντι στο ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, τονίζοντας ότι το Ιράν δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.