Η Τεχεράνη δεν φαίνεται να δείχνει κανένα σημάδι αποκλιμάκωσης της έντασης, ενώ παράλληλα στρέφεται κατά του Ντόναλντ Τραμπ.

Συγκεκριμένα, ο εκπρόσωπος του ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπακάι, υποστήριξε ότι η «αντίσταση» της χώρας απέναντι σε εξωτερικές απειλές πηγάζει από τη μακρά ιστορική και πολιτισμική της κληρονομιά, επικαλούμενος μάλιστα ως παράδειγμα «τη νίκη της αρχαίας Περσίας επί της Ρώμης».

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X το βράδυ της Κυριακής, ο Μπακάι αναφέρθηκε στη Μάχη των Καρρών το 53 π.Χ., γνωστή στο Ιράν ως Μάχη της Χαρράν, υποστηρίζοντας ότι ο «Ιρανός στρατηγός Σουρήνας πέτυχε μια αριστοτεχνική ασύμμετρη νίκη» απέναντι στις ρωμαϊκές λεγεώνες.

Throughout history, Iranians have stood not only against single invaders, but against powerful "pluses" and grand "legionnaires" — and have always emerged with honor.



On a day like this in 53 BC, at the Battle of Carrhae, General Surena, with far fewer men and far more limited… pic.twitter.com/PBE6aG06VW — Esmaeil Baqaei (@IRIMFA_SPOX) May 10, 2026

Παράλληλα, έκανε ειδική αναφορά στον Μάρκο Λικίνιο Κράσσο, έναν από τους ισχυρότερους και πλουσιότερους άνδρες της Ρώμης, ο οποίος σκοτώθηκε στη μάχη, σημειώνοντας ότι το γεγονός αυτό διέλυσε τον μύθο της ρωμαϊκής αήττητης ισχύος και ανέκοψε την επέκταση προς την Ανατολή. Χωρίς να τον κατονομάζει, ο Μπακάι αφήνει σαφείς υπαινιγμούς προς τον Ντόναλντ Τραμπ, παραλληλίζοντάς τον με τον Ρωμαίο στρατηγό Κράσσο.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, ο Ιρανός αξιωματούχος προχώρησε σε αιχμηρό σχόλιο, λέγοντας: «Η ιστορία επαναλαμβάνεται -για όσους αρνούνται να τη μελετήσουν ή να σεβαστούν τα διδάγματά της», αφήνοντας σαφείς υπαινιγμούς για τις σημερινές εντάσεις με ΗΠΑ και Ισραήλ.