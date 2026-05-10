«Εντελώς απαράδεκτη» χαρακτήρισε ο Ντόναλντ Τραμπ την απάντηση του Ιράν στην πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ο Αμερικανός πρόεδρος «ανέβασε» στο Truth Social την πρώτη του αντίδραση για την απάντηση της Τεχεράνης, την οποία οι ΗΠΑ έλαβαν μέσω του Πακιστάν.

«Μόλις έλαβα την αντίδραση των λεγόμενων αντιπροσώπων του Ιράν. Δεν μου αρέσει… Είναι εντελώς απαράδεκτη. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα», έγραψε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος νωρίτερα είχε επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου, προκειμένου να τον ενημερώσει για το έγγραφο που έστειλε η Τεχεράνη.

Τι είχαν προτείνει οι Ιράνοι

Σύμφωνα με αραβικά ΜΜΕ, η απάντηση των Ιρανών επικεντρώνεται σε δύο συν ένα σημεία:

Στους όρους για τον οριστικό και συνολικό (σε όλες τις περιοχές) τερματισμό του πολέμου Στην ασφαλή διέλευση των πλοίων στα Στενά του Ορμούζ Στην παροχή εγγυήσεων ότι δεν θα επαναληφθούν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στο μέλλον, όπως έχει συμβεί δύο φορές μέσα σε ελάχιστο διάστημα τους τελευταίους μήνες.

Το Ιράν εξακολουθεί να θέτει ως προτεραιότητα τον τερματισμό του πολέμου, προτείνοντας η συζήτηση για το πυρηνικό πρόγραμμα να διεξαχθεί στο τέλος, αφού πρώτα έχουν συμφωνηθεί όλα τα υπόλοιπα.