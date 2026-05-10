Τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι ολοκληρώθηκαν οι συζητήσεις μεταξύ θρησκευτικών και πολιτικών ηγεσιών στην Τεχεράνη, με την απάντηση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες να έχει ήδη διαβιβαστεί μέσω Πακιστάν.

Κατά την ίδια πηγή, το προτεινόμενο πλαίσιο προβλέπει ότι «σε αυτό το στάδιο, οι διαπραγματεύσεις θα επικεντρωθούν στον τερματισμό του πολέμου».

Σειρά τώρα έχει να φτάσει η πρόταση στον Ντόναλντ Τραμπ και να απαντήσει.

Πεζεσκιάν: «Δεν υποχωρούμε, ο διάλογος δεν σημαίνει παράδοση»

Νωρίτερα, ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, σε συνεδρίαση για την αποκατάσταση των ζημιών από τον λεγόμενο «Τρίτο Επιβεβλημένο Πόλεμο», επανέλαβε τη σκληρή στάση της Τεχεράνης.

Όπως τόνισε, «το ιρανικό έθνος δεν θα υποκύψει ποτέ στον εχθρό», διευκρινίζοντας παράλληλα ότι η συμμετοχή σε διάλογο ή διαπραγμάτευση δεν συνιστά ένδειξη αδυναμίας, αλλά επιδίωξη διασφάλισης των δικαιωμάτων του λαού «με αξιοπρέπεια».

Οι κινήσεις Χαμενεΐ και τα μηνύματα προς τον στρατό

Την ίδια στιγμή, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, είχε νέα συνάντηση με υψηλόβαθμο στρατιωτικό αξιωματούχο, εν μέσω αβεβαιότητας γύρω από την κατάσταση της υγείας του και την απουσία του από δημόσιες εμφανίσεις από τον Μάρτιο.

Σύμφωνα με το IRIB και το Fars News Agency, συναντήθηκε με τον επικεφαλής του στρατιωτικού επιτελείου, υποστράτηγο Αλί Αμπντολαχί, ο οποίος τον ενημέρωσε για το επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας των ενόπλων δυνάμεων. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο Χαμενεΐ:

επαίνεσε τις ένοπλες δυνάμεις,

ενέκρινε «νέα μέτρα»,

και έδωσε εντολή συνέχισης της υφιστάμενης στρατηγικής απέναντι στους αντιπάλους της χώρας.

Μηνύματα ετοιμότητας και προειδοποιήσεις

Από την πλευρά του, ο Αμπντολαχί διαβεβαίωσε ότι οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διαθέτοντας τον απαραίτητο εξοπλισμό για κάθε ενδεχόμενο.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια θα προκαλέσει «άμεση, σφοδρή και δυναμική απάντηση», ενώ έκανε λόγο για πιθανές απειλές από «αμερικανοσιωνιστικούς αντιπάλους».

Πρόκειται για τη δεύτερη επιβεβαιωμένη συνάντηση μέσα σε λίγες ημέρες, μετά και την αποκάλυψη του ίδιου του προέδρου Πεζεσκιάν ότι είχε πολύωρη συνομιλία με τον Χαμενεΐ.

Ρόλος-κλειδί του Χαμενεΐ και διπλωματική ισορροπία

Οι εξελίξεις έρχονται στον απόηχο εκτιμήσεων αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, σύμφωνα με τις οποίες ο Χαμενεΐ διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο τόσο στη στρατιωτική στρατηγική της Τεχεράνης, όσο και στη διαχείριση των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ.

Η Ουάσινγκτον έχει πλέον στα χέρια της την απάντηση του Ιράν στην πρότασή της, επιδιώκοντας την επανεκκίνηση των συνομιλιών και την αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή.

Εύθραυστη κατάσταση – Αμοιβαίες απειλές

Παρά τη διπλωματική κινητικότητα, το κλίμα παραμένει τεταμένο. Η Τεχεράνη έχει προειδοποιήσει ότι θα προχωρήσει σε «σφοδρή επίθεση» κατά αμερικανικών στόχων στη Μέση Ανατολή, σε περίπτωση νέων επιθέσεων σε ιρανικά πλοία.

Την ίδια ώρα, η αμερικανική πλευρά φέρεται να εξετάζει σενάρια για νέα στρατιωτικά πλήγματα, εάν οι διαπραγματεύσεις δεν αποδώσουν.

«Νέα όπλα και νέες τακτικές» σε πιθανή σύγκρουση

Σε αυτό το πλαίσιο, εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού προειδοποίησε ότι σε περίπτωση νέας επίθεσης, ο αντίπαλος θα βρεθεί αντιμέτωπος με:

νέα οπλικά συστήματα,

διαφορετικές στρατηγικές πολέμου,

και «αρένες» σύγκρουσης που, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, θα τον «εκπλήξουν».

Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει ρευστή, με τη διπλωματία και τις στρατιωτικές εξελίξεις να κινούνται παράλληλα σε μια λεπτή ισορροπία.