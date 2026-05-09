Οι διπλωματικές διεργασίες ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονται σε κρίσιμη φάση, καθώς η Ουάσινγκτον αναμένει την επίσημη τοποθέτηση της Τεχεράνης σχετικά με την πρόταση για τερματισμό των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Την ίδια στιγμή, η ένταση στην περιοχή δεν έχει εκτονωθεί, με νέα περιστατικά να καταγράφονται γύρω από τα Στενά του Ορμούζ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι η εκεχειρία εξακολουθεί να ισχύει, παρά τις ανταλλαγές πυρών που σημειώνονται κατά διαστήματα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επανενεργοποίησης αμερικανικής αποστολής συνοδείας εμπορικών πλοίων στην περιοχή.

Πίεση στις αγορές και ανησυχία για την παγκόσμια οικονομία

Η συνεχιζόμενη αστάθεια στη Μέση Ανατολή έχει ήδη αρχίσει να αποτυπώνεται στις διεθνείς οικονομικές συνθήκες. Ο ΟΗΕ καταγράφει άνοδο στις τιμές τροφίμων για τρίτο συνεχόμενο μήνα, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για την ομαλή λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας και το κόστος παραγωγής, ειδικά στα λιπάσματα.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το καταναλωτικό κλίμα παρουσιάζει περαιτέρω υποχώρηση, αγγίζοντας νέα χαμηλά επίπεδα, σύμφωνα με τις τελευταίες μετρήσεις.

Διπλωματικά μηνύματα και ρόλος της Τεχεράνης

Αμερικανικές πηγές εκτιμούν ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, παραμένει κεντρικό πρόσωπο στη διαμόρφωση της στρατηγικής της χώρας, παρότι δεν εμφανίζεται δημόσια. Οι ίδιες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι οι τελικές αποφάσεις για την αμερικανική πρόταση λαμβάνονται σε περιορισμένο κύκλο.

Από την πλευρά του, το Ιράν εκφράζει επιφυλάξεις για τη στάση της Ουάσινγκτον. Ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, σε συνομιλία με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν, εξέφρασε προβληματισμό για τις αμερικανικές ενέργειες, όπως μεταδόθηκε από το πρακτορείο ISNA.

Όπως ανέφερε, «η πρόσφατη κλιμάκωση των εντάσεων από τις αμερικανικές δυνάμεις και οι πολλαπλές παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός ενισχύουν τις υποψίες για τα κίνητρα και για τη σοβαρότητα της αμερικανικής πλευράς στην οδό της διπλωματίας».

Νέες εντάσεις στη θάλασσα και διεθνείς αντιδράσεις

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν σε πλήγματα κατά δύο ιρανικών πετρελαιοφόρων στον κόλπο του Ομάν, σημείο ιδιαίτερης σημασίας για τη ναυσιπλοΐα κοντά στα Στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, τα πλοία δεν μετέφεραν φορτίο τη στιγμή της επίθεσης.

Η ιρανική πλευρά κατήγγειλε την ενέργεια στον ΟΗΕ, κάνοντας λόγο για παραβίαση της συμφωνημένης κατάπαυσης του πυρός. Το πρακτορείο Tasnim μετέδωσε ότι σημειώθηκε ανταλλαγή πυρών πριν η ένταση αποκλιμακωθεί, με τις δύο πλευρές να αναφέρουν επιστροφή σε σχετική ηρεμία.

Κινητικότητα και περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην περιοχή

Το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε την αποστολή του αντιτορπιλικού HMS Dragon στη Μέση Ανατολή, στο πλαίσιο σχεδιασμού διεθνούς επιχείρησης για την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών στα Στενά του Ορμούζ.

Παράλληλα, δορυφορικές εικόνες δείχνουν πετρελαιοκηλίδα περίπου 50 τετραγωνικών χιλιομέτρων κοντά στο νησί Χαργκ, βασικό σημείο εξαγωγής πετρελαίου του Ιράν. Σύμφωνα με περιβαλλοντική οργάνωση με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, η έκταση της ρύπανσης φαίνεται να έχει περιοριστεί, ενώ ιρανικές πηγές αρνούνται επίσημα την ύπαρξη διαρροής.