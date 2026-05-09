Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι κάθε φορά που φαίνεται να υπάρχει περιθώριο διπλωματικής λύσης, επιλέγουν μια «απερίσκεπτη στρατιωτική περιπέτεια».

Σε ανάρτησή του στο X, ο Αραγτσί υποστήριξε πως οι Ιρανοί «δεν πρόκειται ποτέ να υποκύψουν σε πιέσεις», μία ημέρα μετά τις αλληλοκατηγορίες ΗΠΑ και Ιράν για επιθέσεις στα Στενά του Ορμούζ, ενώ αμερικανικές δυνάμεις φέρονται να έπληξαν και νέα ιρανικά σκάφη.

«Είναι μια χοντροκομμένη τακτική πίεσης; Ή μήπως κάποιος παραπλανά ξανά τον POTUS (τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ), οδηγώντας τον σε ένα ακόμη αδιέξοδο;», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ιρανός υπουργός.

Every time a diplomatic solution is on the table, the U.S. opts for a reckless military adventure. Is it a crude pressure tactic? Or the result of a spoiler once again duping POTUS into another quagmire?



Whatever the causes, outcome is the same: Iranians never bow to pressure. pic.twitter.com/ev7dMIebNB — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) May 8, 2026

Παρά τη νέα ένταση στην περιοχή, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η εκεχειρία εξακολουθεί να ισχύει αναφέρει το BBC. Στόχος της, σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, είναι να δημιουργηθούν οι συνθήκες για διαπραγματεύσεις που θα βάλουν τέλος στον πόλεμο που ξεκίνησαν ΗΠΑ και Ισραήλ τον Φεβρουάριο.

Η Ουάσιγκτον περιμένει μέσα στην ημέρα την απάντηση της Τεχεράνης στις αμερικανικές προτάσεις, όπως δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο.

«Ελπίζω να πρόκειται για μια σοβαρή πρόταση, πραγματικά το ελπίζω», είπε ο Ρούμπιο κατά την επίσκεψή του στην Ιταλία.

Η επιχείρηση «Ελευθερία»

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, ο Τραμπ είχε διατάξει – και στη συνέχεια «πάγωσε» – αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση «Ελευθερία» για την απελευθέρωση περίπου 2.000 πλοίων που έχουν εγκλωβιστεί στην περιοχή από τον Φεβρουάριο.

Παράλληλα, οι ΗΠΑ διατηρούν ναυτικό αποκλεισμό σε ιρανικά λιμάνια, πιέζοντας την Τεχεράνη να αποδεχθεί τους αμερικανικούς όρους, κάτι που έχει προκαλέσει έντονη αντίδραση από το Ιράν.

Trump posted on Truth Social Thursday that three U.S. destroyers successfully passed through the Strait of Hormuz under Iranian missile and drone fire, claiming no damage to American vessels and heavy losses for Iranian attackers.

Iran’s IRGC has claimed the opposite — that the… pic.twitter.com/fqsONHE2S7 — Drop Site (@DropSiteNews) May 7, 2026

Την Παρασκευή, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (Centcom) ανακοίνωσε ότι αμερικανικές δυνάμεις ακινητοποίησαν δύο ιρανικά πετρελαιοφόρα χωρίς φορτίο, τα οποία επιχείρησαν να προσεγγίσουν ιρανικό λιμάνι στον Κόλπο του Ομάν «παραβιάζοντας τον συνεχιζόμενο αμερικανικό αποκλεισμό».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν «πυρομαχικά ακριβείας» χτυπώντας τις καμινάδες των πλοίων, ώστε να αποτραπεί η είσοδός τους στο Ιράν.

Η Centcom ανέφερε επίσης ότι περισσότερα από 70 δεξαμενόπλοια εμποδίζονται αυτή τη στιγμή να μπουν ή να βγουν από ιρανικά λιμάνια.

«Απρόκλητη επίθεση»

Οι τελευταίες αμερικανικές επιθέσεις κατά ιρανικών στόχων ήρθαν μετά τα επεισόδια της Πέμπτης στα Στενά του Ορμούζ, για τα οποία Ουάσιγκτον και Τεχεράνη αλληλοκατηγορούνται.

Η Centcom κατηγόρησε το Ιράν ότι εξαπέλυσε πυραύλους, drones και επιθέσεις με μικρά σκάφη εναντίον τριών αμερικανικών πολεμικών πλοίων, κάνοντας λόγο για «απρόκλητη επίθεση».

Από την άλλη πλευρά, η ανώτατη στρατιωτική διοίκηση του Ιράν ισχυρίστηκε ότι οι ΗΠΑ έβαλαν στο στόχαστρο ιρανικό πετρελαιοφόρο και ακόμη ένα πλοίο που πλησίαζε τα Στενά του Ορμούζ, ενώ πραγματοποίησαν και αεροπορικές επιδρομές σε παράκτιες περιοχές.

Σύμφωνα με τον Ιρανό αξιωματούχο Μοχαμάντ Ραντμέρ, ένα από τα πλοία που δέχθηκαν επίθεση κοντά στην περιοχή του Μιναμπ τυλίχθηκε στις φλόγες.

«Δέκα τραυματισμένοι ναυτικοί μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και ομάδες έρευνας προσπαθούν να εντοπίσουν τους υπόλοιπους», δήλωσε στο πρακτορείο Mehr.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε ανάρτησή του στο Truth Social, υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ κατέστρεψαν πολλά μικρά σκάφη, πυραύλους και drones, προκαλώντας «μεγάλες ζημιές» στους Ιρανούς.

«Όπως τους χτυπήσαμε ξανά σήμερα, θα τους χτυπήσουμε πολύ πιο σκληρά και πολύ πιο βίαια στο μέλλον, αν δεν υπογράψουν τη συμφωνία τους ΑΜΕΣΑ!», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Trump continues with the show of failed projects: If there's no agreement, we're going back to the "Freedom Project Plus" in the Strait of Hormuz



🔹The US President claimed to journalists that if an agreement with the Islamic Republic of Iran is not reached, the United States… pic.twitter.com/AwgkmKk4Bf — Sprinter Press Agency (@SprinterPress) May 9, 2026

«Διαρκή ασφάλεια για το Ισραήλ»

Λίγες ώρες αργότερα, οι ΗΠΑ δήλωσαν έτοιμες να φιλοξενήσουν νέο γύρο συνομιλιών ανάμεσα σε Ισραήλ και Λίβανο την επόμενη εβδομάδα, με στόχο τον τερματισμό των συγκρούσεων ανάμεσα στη Χεζμπολάχ και τις ισραηλινές δυνάμεις.

Εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε ότι οι «εντατικές» συνομιλίες της 14ης και 15ης Μαΐου θα επιδιώξουν να εξασφαλίσουν «διαρκή ασφάλεια για το Ισραήλ, αλλά και κυριαρχία και ανοικοδόμηση για τον Λίβανο».

ΗΠΑ και Ισραήλ θεωρούν απαραίτητο όρο για οποιαδήποτε συμφωνία τον πλήρη αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, ωστόσο η σιιτική οργάνωση απορρίπτει τις διαπραγματεύσεις, οι οποίες ξεκίνησαν τον περασμένο μήνα στην Ουάσιγκτον μεταξύ των πρεσβευτών Ισραήλ και Λιβάνου.

Την ίδια ώρα, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς συναντήθηκε στην Ουάσιγκτον με τον πρωθυπουργό του Κατάρ, σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι, για να συζητήσουν τις διαμεσολαβητικές προσπάθειες του Πακιστάν ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν.

Το Κατάρ κάλεσε όλες τις πλευρές να συμμετάσχουν στις διαπραγματεύσεις ώστε να αντιμετωπιστούν «οι βαθύτερες αιτίες της κρίσης» και να υπάρξει «μόνιμη ειρήνη».