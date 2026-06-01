Τα social media βρήκαν ακόμη έναν τρόπο να τρολάρουν τον Νεϊμάρ και αυτή τη φορά επιστράτευσαν την τεχνητή νοημοσύνη.

Ως γνωστόν, ο άσος της Σάντος, συμπεριλήφθηκε στην αποστολή της Βραζιλίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο, από τον Κάρλο Αντσελότι παρά τη φθίνουσα πορεία της καριέρας του τα τελευταία χρόνια, μία επιλογή που προκάλεσε ποικίλα σχόλια εντός και εκτός της χώρας.

Viral βίντεο που κυκλοφορούν τις τελευταίες ώρες παρουσιάζουν τον Βραζιλιάνο σταρ να συμμετέχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο όχι με τα πόδια του, αλλά… πάνω σε τηλεκατευθυνόμενο φορείο!

Segura que o Menino Ney vai entrar em campo. 😂😂😂😂 pic.twitter.com/MgJyLOcnmc — Amandinha 🇧🇷🚩 (@mandstu25) May 31, 2026

Στα σατιρικά αυτά βίντεο, ο Αντσελότι εμφανίζεται να χειρίζεται το φορείο με τηλεχειριστήριο από τον πάγκο σαν τηλεκατευθυνόμενο αυτοκινητάκι, ενώ ο Νεϊμάρ «οργώνει» το γήπεδο, αποφεύγοντας τους αντιπάλους με τον δικό του, ξεχωριστό τρόπο.

A CBF está a testar diversos equipamentos para ajudar o nosso camisa 10 a entrar em campo. pic.twitter.com/PQoJKwiNAZ — 😴 (@OBatataDoce1) June 1, 2026

Σε άλλα βίντεο εμφανίζονται διάφορες… παραλλαγές με τον βραζιλιάνο σταρ να εμφανίζεται να παίζει πάνω σε παιδικό ποδηλατάκι, αναπηρικό αμαξίδιο, μηχανή του γκαζόν και μωρουδίστικη στράτα!

Não ironicamente o Neymar de cadeira de rodas é melhor que todos os outros jogadores da seleção pic.twitter.com/Jc5TquCFEU — Fight Club 🥊💨 (@FIGHTZINCLUB) May 29, 2026

Neymar ya está listo para jugar el mundial con Brasil.



Prepárense el espectáculo empieza pic.twitter.com/xONidezEw2 — Futbol Mundial (@futbolmundialsp) May 31, 2026

Το χιούμορ των χρηστών βασίζεται φυσικά στο ατελείωτο ιστορικό τραυματισμών του 34χρονου επιθετικού, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει χάσει δεκάδες αγώνες με την εθνική Βραζιλίας και τη Σάντος.

Mas O Menino Ney ESTÁ BOMBANDO Na INTERNET

KKKK

pic.twitter.com/VN4lmeXysO — Sérgio A J Barretto (@SergioAJBarrett) May 31, 2026

Φυσικά, κάθε νέα απουσία του γίνεται αφορμή για αμέτρητα memes, με τους δημιουργούς περιεχομένου να ανεβάζουν διαρκώς τον πήχη της φαντασίας.

Αυτή τη φορά, η τεχνητή νοημοσύνη έκανε τη διαφορά, δημιουργώντας τόσο ρεαλιστικές εικόνες ώστε αρκετοί χρήστες χρειάστηκαν δεύτερη ματιά για να καταλάβουν ότι πρόκειται για ψηφιακή σάτιρα.