«Θα σε περιμένει και μία άγνωστη αλλά γνώριμη ψυχή να σε προϋπαντήσει». Με αυτή τη συγκινητική φράση η μητέρα της Έμμας Καρυωτάκη αποχαιρέτησε τον άνθρωπο που έζησε τα τελευταία τρία χρόνια έχοντας λάβει το ήπαρ της κόρης της μέσω δωρεάς οργάνων.

Η Έμμα Καρυωτάκη, η 21χρονη φοιτήτρια από τα Χανιά, έχασε τη ζωή της τον Νοέμβριο του 2022 στη Θεσσαλονίκη, όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που οδηγούσε 26χρονος, ο οποίος την εγκατέλειψε αιμόφυρτη στο οδόστρωμα. Η νεαρή κοπέλα νοσηλεύτηκε στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Παπαγεωργίου και υποβλήθηκε σε σειρά χειρουργικών επεμβάσεων, ωστόσο άφησε την τελευταία της πνοή στις 27 Νοεμβρίου 2022.

Μέσα στον αβάσταχτο πόνο τους, οι γονείς της πήραν τη γενναία απόφαση να δωρίσουν τα όργανά της, χαρίζοντας ζωή και ελπίδα σε άλλους ανθρώπους.

Ανάμεσα στους λήπτες ήταν και ο κ. Γιάννης, ο άνθρωπος που έλαβε το ήπαρ της Έμμας και έζησε χάρη σε αυτό για περίπου τρία χρόνια, μέχρι που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή.

Η μητέρα της Έμμας, Κέλλυ Καμπάκη, θέλησε να τον αποχαιρετήσει δημόσια με ένα ιδιαίτερα συγκινητικό μήνυμα. Παρότι δεν αποκάλυψε περισσότερα προσωπικά στοιχεία του, αναδημοσίευσε το ευχαριστήριο μήνυμα που είχε λάβει από εκείνον μετά τη μεταμόσχευση.

Η ιστορία της Έμμας συνεχίζει να συγκινεί, καθώς μέσα από τη δωρεά οργάνων της κατάφερε να χαρίσει ζωή συνολικά σε επτά ανθρώπους, αφήνοντας πίσω της μια παρακαταθήκη ανθρωπιάς και προσφοράς.