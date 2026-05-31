Άνω-κάτω έχει γίνει η εθνική Ιαπωνίας στο βόλεϊ καθώς ο Σουνιτσίρο Σάτο συνελήφθη για κατοχή μαριχουάνας και φυσικά αποκλείστηκε από το Volleyball Nations League, το οποίο αρχίζει σε λίγες μέρες.

Όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ της χώρας, ο Σάτο συνελήφθη για κατοχή μαριχουάνας και η ομοσπονδία τον απέκλεισε από την αποστολή για το Volleyball Nations League, ενώ έγιναν τεστ σε ακόμη τέσσερις παίκτες, οι οποίοι όμως βρέθηκαν αρνητικοί.

Η ομοσπονδία της Ιαπωνίας σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι θα συνεχίσει τις προσπάθειες για τη διαφύλαξη της ακεραιότητας του αθλήματος και παράλληλα ζητάει συγγνώμη από τους φιλάθλους για αυτό που έγινε, ενώ ο ίδιος ο Σάτο παραδέχθηκε την ένοχή του και δήλωσε μετανιωμένος.

Όπως και να έχει, το κλίμα στην εθνική Ιαπωνίας είναι πολύ βαρύ λίγες μέρες πριν την έναρξη του Volleyball Nations League, στο οποίο θα συμμετάσχουν και οι Κίνα, Πολωνία και Σλοβενία.