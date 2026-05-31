Οι ιρανικές αρχές έκλεισαν ένα καφέ στο κέντρο της Τεχεράνης λόγω καταγγελιών ότι προωθούσε «σατανικές» δραστηριότητες, σύμφωνα με αναφορές τοπικών μέσων ενημέρωσης.

Το καφέ, που βρίσκεται στη φημισμένη πλατεία Βαλιάσρ της Τεχεράνης, είχε φιλοξενήσει εκδηλώσεις με μουσική δυτικού τύπου που «παρείχαν το κατάλληλο περιβάλλον για ανώμαλες συμπεριφορές», ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Το πρακτορείο ειδήσεων Mehr ανέφερε ότι η αστυνομία κατηγόρησε τους θαμώνες για συμμετοχή σε «σατανικές κινήσεις».

Ένα βίντεο 14 δευτερολέπτων χωρίς ήχο που μεταδόθηκε από το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim έδειχνε έναν κατάμεστο χώρο όπου μουσικοί έπαιζαν κιθάρες, ενώ ορισμένοι πελάτες κουνούσαν το κεφάλι τους σε ρυθμό με τη μουσική.

Οι ιρανικές αρχές πραγματοποιούν εδώ και καιρό επιδρομές και συλλήψεις εναντίον συγκεντρώσεων ή δικτύων που κατηγορούνται για προώθηση του «σατανισμού» και στο παρελθόν έχουν χαρακτηρίσει ορισμένες συναυλίες ροκ και χέβι μέταλ ως σατανιστικές εκδηλώσεις.

Η Ισλαμική Δημοκρατία έχει ιστορικό στοχοποίησης δραστηριοτήτων που θεωρεί αντίθετες προς τις ισλαμικές αξίες ή επηρεασμένες από δυτικές κουλτούρες.