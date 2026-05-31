Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (31/5/26) στη Λαμία, όταν ένας νέος άνθρωπος 28 ετών, έχασε τη ζωή του μετά από πτώση από ταράτσα πολυκατοικίας.

του ανταποκριτή μας από το Lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Το κακό φέρεται να συνέβη λίγο μετά τις 3:00’ το μεσημέρι σε συνοικία της νότιας Λαμίας με τον νεαρό να πέφτει, κάτω από άγνωστες προς το παρόν συνθήκες, από την ταράτσα 3οροφης πολυκατοικίας.

Φίλος του ενημέρωσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον νεαρό άνδρα στο Νοσοκομείο Λαμίας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Για το συμβάν ενημερώθηκε το ΑΤ Λαμίας που διενεργεί προανάκριση εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα για τη μοιραία πτώση, ενώ παραγγέλθηκε και η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λαμίας.