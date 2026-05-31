Μία εβδομάδα μετά το Final Four της Euroleague, στη Φενέρμπαχτσε παραμένουν εκνευρισμένοι και θεωρούν, όπως είπε ο οικονομικός διευθυντής Όρους Καβούντζου, ότι υπήρχε κάποιο είδος συνεργασίας για να δοθεί κατακτήσει το τρόπαιο ο Ολυμπιακός.

Οι Τούρκοι ήταν έξαλλοι με τη διοργανώτρια αρχή για ό,τι έγινε με τα εισιτήρια του ημιτελικού και το κλίμα δεν άλλαξε τις επόμενες μέρες, με τις συζητήσεις για το Final Four της Αθήνας να συνεχίζονται και τα παράπονα να παραμένουν.

Σε αυτό το πλαίσιο, ήρθαν και οι δηλώσεις του οικονομικού διευθυντή της Φενέρ, ο οποίος είπε πως δημιουργήθηκε η αίσθηση πως υπήρχε κάποιο είδος συνεργασίας ώστε το τρόπαιο να καταλήξει στους «ερυθρόλευκους», οι οποίοι για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά ήταν στο Final Four και κυνηγούσαν τον πρώτο τους τίτλο μετά το 2013.

«Ένιωσα σαν να υπήρχε κάποιο είδος προϋπόθεσης για να δοθεί αυτό το τρόπαιο στον Ολυμπιακό φέτος. Η οργάνωση της EuroLeague, οι διαιτητές. Δημιουργήθηκε μια αίσθηση ότι υπήρχε κάποιο είδος συνεργασίας για τον Ολυμπιακό για να κατακτήσει αυτό το τρόπαιο φέτος.

Δυστυχώς, από το Final Four της σεζόν 2025-26, τα ζητήματα εκτός γηπέδου μας κόλλησαν στο μυαλό πολύ περισσότερο από το ίδιο το μπάσκετ. Οργανωτικά ατυχήματα, λάθη διαιτητών και σκάνδαλα με εισιτήρια άφησαν κακή εντύπωση. Μόνο το μπάσκετ θα έπρεπε να έχει μείνει στο μυαλό μας», ήταν τα λόγια του Καβούντζου.