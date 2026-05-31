Με ανάρτησή του στα social media ο Βαγγέλης Μαρινάκης αποθέωσε τον Μαρκίνιος για την αγκαλιά του στον Γκάμπριελ μετά το χαμένο πέναλτι στον τελικό του Champions League ανάμεσα στην Παρί Σεν Ζερμέν και την Άρσεναλ.

Ο Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός έγινε μοιραίος για τους «κανονιέρηδες» καθώς το δικό του άστοχο πέναλτι έκρινε τα πάντα, με τους Παριζιάνους να κατακτούν το τρόπαιο για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

Όλοι οι παίκτες της Παρί Σεν Ζερμέν εκείνη τη στιγμή έτρεξαν στον αγωνιστικό χώρο για να πανηγυρίσουν, ο αρχηγός Μαρκίνιος όμως προτίμησε να αφήσει για αργότερα τους πανηγυρισμούς, καθώς η πρώτη του κίνηση ήταν να πάει στον συμπατριώτη του για να τον παρηγορήσει.

Por cierto: el gesto de Marquinhos es puro fútbol. Aquí me ha ganado para siempre. Capitán absoluto, habiendo ganado, ir corriendo hacia tu compatriota que ha fallado el último penalti.



Μια κίνηση που δεν πέρασε απαρατήρητη από τον διοικητικό ηγέτη του Ολυμπιακού, ο οποίος σε story που ανέβασε στα social media αποθέωσε τον αμυντικό της Παρί Σεν Ζερμέν, γράφοντας τα εξής…

«Μια σπουδαία ποδοσφαιρική σκηνή στον χθεσινό τελικό του Champions League: Αφού ο Γκάμπριελ έχασε το πέναλτι για την Άρσεναλ ενώ όλοι οι παίκτες της Παρί έτρεξαν στο γήπεδο για να πανηγυρίσουν τη νίκη τους, ο αρχηγός της Παρί, Μαρκίνιος, επέλεξε διαφορετικό δρόμο. Αντί να συμμετάσχει στους πανηγυρισμούς, πηγαίνει κατευθείαν στον Γκάμπριελ για να τον παρηγορήσει, δείχνοντας στον κόσμο τι σημαίνει αληθινή ηγεσία και αθλητικό πνεύμα. Τι σπουδαία στιγμή για το άθλημά μας».