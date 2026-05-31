Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, χαρακτήρισε την κατάληψη του ιστορικού Κάστρου Μποφόρ και της γύρω στρατηγικής κορυφογραμμής στον νότιο Λίβανο ως «ουσιαστική μεταβολή» στην πολιτική του Ισραήλ απέναντι στη Χεζμπολάχ.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που δημοσιοποίησε το γραφείο του, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι η επιχείρηση στο Μποφόρ σηματοδοτεί την είσοδο της ισραηλινής στρατιωτικής εκστρατείας σε ένα νέο στάδιο, καθώς οι δυνάμεις του Ισραήλ προωθούνται βαθύτερα στον νότιο Λίβανο, στο πλαίσιο διευρυμένης χερσαίας επιχείρησης κατά της Χεζμπολάχ.

«Η κατάληψη του Μποφόρ είναι ένα κρίσιμο στάδιο και μια ουσιαστική μεταβολή στην πολιτική που ακολουθούμε», ανέφερε, προσθέτοντας ότι έχει δώσει εντολή στον ισραηλινό στρατό «να εμβαθύνει και να επεκτείνει» τον έλεγχό του σε περιοχές που, όπως είπε, βρίσκονταν υπό τον έλεγχο της Χεζμπολάχ.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός συνέδεσε την επιχείρηση με το ιστορικό και συμβολικό βάρος του Μποφόρ, το οποίο είχε καταληφθεί από ισραηλινές δυνάμεις στις πρώτες μάχες του Πρώτου Πολέμου του Λιβάνου, το 1982, και παρέμεινε υπό ισραηλινό έλεγχο έως την αποχώρηση του Ισραήλ από τον νότιο Λίβανο το 2000.

«Σήμερα επιστρέψαμε στο Μποφόρ με διαφορετικό τρόπο. Επιστρέψαμε ενωμένοι, αποφασισμένοι και ισχυρότεροι από ποτέ», δήλωσε ο Νετανιάχου, υποστηρίζοντας ότι το Ισραήλ «έσπασε το φράγμα του φόβου» και αναλαμβάνει πλέον την πρωτοβουλία «σε όλα τα μέτωπα – στη Συρία, στη Γάζα και στον Λίβανο».

Ο ίδιος ανέφερε ακόμη ότι το Ισραήλ έχει δημιουργήσει ζώνες ασφαλείας πέρα από τα σύνορά του, με στόχο την προστασία των ισραηλινών κοινοτήτων, και υποστήριξε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν σκοτώσει χιλιάδες μαχητές της Χεζμπολάχ από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα.

«Θα χρειαστεί χρόνος, αλλά θα ολοκληρώσουμε την αποστολή», κατέληξε.